USA uvalia clá na čínskych výrobcov solárnych panelov

Washington 18. augusta (TASR) - Spojené štáty dokončujú rozhodnutie o uvalení dovozných ciel na výrobcov solárnych panelov, ktorí finalizujú svoje produkty v krajinách juhovýchodnej Ázie, aby sa vyhli clám na tovar z Číny. Uviedol to v piatok vysoký predstaviteľ ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozhodnutie sa nepáči kupcom solárnych panelov, ktorí sa spoliehajú na lacné produkty vyrobené v zámorí, aby boli ich projekty konkurencieschopné.



Je to však dobrá správa pre americký solárny priemysel, ktorý sa roky snaží konkurovať čínskym produktom a najnovšie sa teší z dotácií na podporu investícií do zelenej energie vďaka prelomovému zákonu o zmene klímy prezidenta USA Joea Bidena.



Audit ministerstva obchodu zistil, že dcérske firmy čínskych spoločností BYD, Trina Solar, Longi Green Energy a Canadian Solar sa vyhýbali americkým clám na čínske solárne články a panely vďaka ich finalizácii v Kambodži, Malajzii, Thajsku a Vietname pred odoslaním do USA. Tieto krajiny sa podieľajú približne 80 % na dodávkach panelov do USA.



Clá sa budú týkať aj spoločnosti New East Solar, pretože odmietla spolupracovať pri audite svojich operácií v Kambodži, uviedol nemenovaný predstaviteľ ministerstva.



Ostatné spoločnosti pôsobiace v týchto krajinách boli schopné prejsť cez certifikačný proces a preukázať, že neobchádzajú clá.



USA majú už desaťročie zavedené antidumpingové clá na solárne produkty z Číny, keďže nespravodlivé vládne dotácie držia ich ceny umelo nízke.