USA uvalia sankcie na Čínu, Indiu a Brazíliu s cieľom zastaviť vojnu

New York 5. augusta (TASR) - Spojené štáty uvalia sankcie na Čínu, Indiu a Brazíliu, aby dosiahli zastavenie bojových operácií na Ukrajine, povedal v utorok pre televíziu Bloomberg Matt Whitaker, veľvyslanec USA pri NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Sekundárne sankcie a clá voči tým, ktorí platia za túto vojnu - ako Čína, India a Brazília - nákupom ropy, ktorú produkuje Rusko, sú logickým ďalším krokom, ako sa pokúsiť ukončiť túto vojnu,“ uviedol Whitaker. „To ich naozaj zasiahne tam, kde to najviac bolí, a to v ich hlavnom zdroji príjmov, ktorým je predaj ropy týmto krajinám,“ dodal.



Trump 14. júla vyhlásil, že Spojené štáty uvalia na Rusko a jeho obchodných partnerov clá vo výške približne 100 %, pokiaľ Moskva do 50 dní nezastaví vojnu proti Ukrajine. Následne 28. júla oznámil, že túto lehotu plánuje skrátiť na desať až 12 dní.