USA uvalili a pozastavili odvetné clá na 6 krajín pre digitálnu daň

Washington 2. júna (TASR) - Spojené štáty zvyšujú tlak na Britániu a ďalších 5 krajín v spore týkajúcom sa digitálnej dane. Tá sa týka predovšetkým amerických technologických gigantov, ako sú Alphabet, Amazon a Facebook.



Splnomocnenkyňa USA pre obchod Katherine Taiová v stredu oznámila odvetné clá vo výške 25 % na tovary v celkovej hodnote vyše 2 miliardy USD (1,64 miliardy eur) z Británie, Indie, Rakúska, Talianska, Španielska a Turecka. Platnosť ciel však bola okamžite pozastavená na 6 mesiacov, keďže aktuálne sa rokuje o medzinárodnej dohode reformy daní na globálnej úrovni.



Ak však do 6 mesiacov nepríde k dohode, dodatočné clá sa môžu dotknúť napríklad dovozu oblečenia, šperkov či kozmetiky z Británie v objeme okolo 887 miliónov USD. V prípade talianskych výrobkov by vyšším clám čelili napríklad parfumy, kabelky alebo kravaty, celkovo vo výške 324 miliónov USD. Clá by sa tiež zvýšili na export zo Španielska v hodnote 324 miliónov USD, z Turecka v hodnote 310 miliónov USD, z Indie vo výške 118 miliónov USD a z Rakúska v objeme 65 miliónov USD.



USA podľa Taiovej dúfajú, že sa spor týkajúci digitálnej dane podarí vyriešiť v rámci rokovaní Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v rámci skupiny G20.



USA už prijali podobné odvetné clá na francúzske tovary v hodnote 1,3 miliardy USD, ale ich platnosť bola pozastavená v januári.



(1 EUR = 1,2186 USD)