USA uvalili na Irán nové sankcie, týkajú sa stavebníctva

Washington 1. novembra (TASR) – Americká vláda uvalila na Irán nové sankcie, ktoré sú tentoraz zamerané na export stavebných materiálov a surovín. Ministerstvo zahraničných vecí uvedený krok zdôvodnilo vo štvrtok tým, že iránsky stavebný priemysel je pod priamou i nepriamou kontrolou polovojenských revolučných gárd, ktoré USA považujú za teroristickú organizáciu. Informovala o tom agentúra AFP.



Nové sankcie sú podľa ministerstva zamerané na štyri strategické materiály, ktoré by Teherán mohol využiť vo svojom jadrovom, vojenskom alebo raketovom programe. Rozšírenie sankcií má znížiť riziko, že by Irán mohol vyvinúť jadrové zbrane a umožní zachovať dohľad nad jeho civilným jadrovým programom.



Vývoz určitých druhov oceľových rúr a ocele, ako aj spájkovacích kovov bude sankcionovaný bez ohľadu na konečného zákazníka v Iráne. Vláda USA by tak mohla potrestať aj európske spoločnosti, ktoré dodávajú tieto výrobky civilným zákazníkom v islamskej republike.



Od mája 2018, keď americký prezident Donald Trump jednostranne odstúpením od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom, sa napätie medzi Washingtonom a Teheránom neustále zvyšuje. USA odvtedy uplatňujú politiku "maximálneho tlaku" na Teherán, ktorý na oplátku postupne ruší svoje záväzky vyplývajúce z dohody.