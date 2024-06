USA uvalili sankcie na 12 vedúcich predstaviteľov Kaspersky Lab

Washington 21. júna (TASR) - Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na 12 vedúcich predstaviteľov ruskej spoločnosti AO Kaspersky Lab. A to deň po tom, ako administratíva prezidenta Joea Bidena zakázala predaj jej antivírusového softvéru v USA. Odôvodnila to obavami o národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



AO Kaspersky je jednou z dvoch divízií ruskej spoločnosti Kaspersky Lab, ktorá čelí reštrikciám USA za údajnú spoluprácu s ruskou vojenskou rozviedkou pri podpore cieľov Moskvy v oblasti kybernetickej rozviedky.



Reštrikcie amerického ministerstva financií sa pritom nezamerali na samotnú spoločnosť Kaspersky Lab ani na jej dcérske firmy či generálneho riaditeľa Eugena Kasperského. Terčom sankcií sa však stali mnohí vedúci predstavitelia vrátane prevádzkového riaditeľa, riaditeľa právneho oddelenia, riaditeľa podnikovej komunikácie, šéfa vývoja a ďalších.



"Dnešné opatrenie proti vedeniu spoločnosti Kaspersky Lab podčiarkuje náš záväzok zabezpečiť integritu našej kybernetickej domény a chrániť našich občanov pred škodlivými kybernetickými hrozbami," uviedol štátny tajomník ministerstva financií Brian Nelson.



Dodal, že USA prijmú v prípade potreby opatrenia na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sa budú snažiť uľahčiť alebo inak umožniť tieto aktivity.



Privilegovaný prístup softvéru Kaspersky k počítačovým systémom v USA by mu mohol umožniť kradnúť citlivé informácie z amerických počítačov alebo inštalovať malvér a zadržiavať kritické aktualizácie, uviedol nemenovaný zdroj pre agentúru Reuters. Poznamenal pritom, že medzi zákazníkov spoločnosti Kaspersky patria poskytovatelia kritickej infraštruktúry a štátne a miestne samosprávy.



Tieto kroky prichádzajú po zdĺhavom vyšetrovaní. Samotná spoločnosť Kaspersky po zákaze predaja jej softvéru vo štvrtok (20. 6.) uviedla, že bude hľadať legálne možnosti, ako zachovať svoje operácie. Dodala pritom, že sa "nezapája do aktivít, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť USA".