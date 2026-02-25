< sekcia Ekonomika
USA uvalili sankcie na iránske subjekty podieľajúce sa na vývoze ropy
Podľa ministerstva financií sú nové sankcie zamerané najmä na lode, ktoré sú súčasťou iránskej tieňovej flotily prepravujúcej iránsku ropu a ropné produkty na zahraničné trhy.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Spojené štáty uvalili nové sankcie na Irán. Na sankčný zoznam zaradili osoby, subjekty aj lode, ktoré podľa americkej vlády umožňujú nezákonný predaj iránskej ropy a podieľajú sa na výrobe zbraní. Americké ministerstvo financií o tom informovalo v stredu, deň pred ďalším kolom americko-iránskych rokovaní v Ženeve o budúcnosti iránskeho jadrového programu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Podľa ministerstva financií sú nové sankcie zamerané najmä na lode, ktoré sú „súčasťou iránskej tieňovej flotily prepravujúcej iránsku ropu a ropné produkty na zahraničné trhy“.
„Irán využíva finančné systémy na predaj nelegálnej ropy, pranie výnosov, nákup komponentov pre svoje jadrové a konvenčné zbrojné programy a podporu svojich teroristických spojencov,“ uviedol americký minister financií Scott Bessent vo vyhlásení. Americká vláda podľa neho bude pokračovať vo vyvíjaní maximálneho tlaku na Irán a zameria sa na zbrojné kapacity režimu a jeho podporu pre teroristické skupiny.
