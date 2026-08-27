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Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Ekonomika

USA uvažujú o nových rozsiahlych clách na polovodiče, píše Politico

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Biely dom a americké ministerstvo obchodu na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.

Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje nové kolo rozsiahlych ciel na polovodiče. Uviedol to vo štvrtok denník Politico s odvolaním sa na osem zdrojov oboznámených s diskusiami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa nového návrhu by sa clá mali uplatniť na širšiu škálu technologických tovarov, a to nielen na mikročipy, ale aj na produkty, ktoré ich používajú, ako sú notebooky, herné konzoly a servery dátových centier.

Americký minister obchodu Howard Lutnick podľa denníka Politico chce podmieniť oslobodenie zahraničných spoločností od ciel investíciami do výroby čipov v USA s cieľom podporiť miestnu produkciu. Washington podľa denníka uvažuje o postupnom uplatňovaní nových ciel, pričom ich rámec by sa mohol v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch ešte podstatne prepracovať.

Agentúra Reuters nemohla správu ihneď overiť. Biely dom a americké ministerstvo obchodu na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer v máji uviedol, že nijaké nové americké clá na polovodiče bezprostredne neočakáva, ale dodal chrániť sektor clami je dôležité.
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