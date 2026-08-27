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USA uvažujú o nových rozsiahlych clách na polovodiče, píše Politico
Biely dom a americké ministerstvo obchodu na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje nové kolo rozsiahlych ciel na polovodiče. Uviedol to vo štvrtok denník Politico s odvolaním sa na osem zdrojov oboznámených s diskusiami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa nového návrhu by sa clá mali uplatniť na širšiu škálu technologických tovarov, a to nielen na mikročipy, ale aj na produkty, ktoré ich používajú, ako sú notebooky, herné konzoly a servery dátových centier.
Americký minister obchodu Howard Lutnick podľa denníka Politico chce podmieniť oslobodenie zahraničných spoločností od ciel investíciami do výroby čipov v USA s cieľom podporiť miestnu produkciu. Washington podľa denníka uvažuje o postupnom uplatňovaní nových ciel, pričom ich rámec by sa mohol v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch ešte podstatne prepracovať.
Agentúra Reuters nemohla správu ihneď overiť. Biely dom a americké ministerstvo obchodu na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer v máji uviedol, že nijaké nové americké clá na polovodiče bezprostredne neočakáva, ale dodal chrániť sektor clami je dôležité.
Podľa nového návrhu by sa clá mali uplatniť na širšiu škálu technologických tovarov, a to nielen na mikročipy, ale aj na produkty, ktoré ich používajú, ako sú notebooky, herné konzoly a servery dátových centier.
Americký minister obchodu Howard Lutnick podľa denníka Politico chce podmieniť oslobodenie zahraničných spoločností od ciel investíciami do výroby čipov v USA s cieľom podporiť miestnu produkciu. Washington podľa denníka uvažuje o postupnom uplatňovaní nových ciel, pričom ich rámec by sa mohol v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch ešte podstatne prepracovať.
Agentúra Reuters nemohla správu ihneď overiť. Biely dom a americké ministerstvo obchodu na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer v máji uviedol, že nijaké nové americké clá na polovodiče bezprostredne neočakáva, ale dodal chrániť sektor clami je dôležité.