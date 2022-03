USA uvažujú o zákaze dovozu ruskej ropy

Washington/New York 4. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok prudko vzrástli po správe, že Biely dom uvažuje o zákaze dovozu ruskej ropy do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI sa v piatok o 20.13 h SEČ predával s plusom 6,67 USD alebo 6,19 % po 114,34 USD (104,62 eura) za barel (159 litrov). Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent si pripísal 5,89 USD alebo 5,33 % a predával sa po 116,35 USD za barel.



Administratíva prezidenta Joea Bidena zvažuje zákaz importu ruskej ropy do USA. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu.



Podľa americkej banky JPMorgan Chase by cena Brentu mohla ukončiť rok na úrovni 185 USD za barel, ak sa budú naďalej narušovať dodávky z Ruska. Niektoré hedžové fondy dokonca počítajú s nárastom ceny až na 200 USD. Experti Goldman Sachs tvrdia, že bez ruskej ropy sa môžu ceny v priebehu troch mesiacov vyšplhať na 150 USD za barel.



(1 EUR = 1,0929 USD)