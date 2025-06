USA už nepatria medzi tri najvýznamnejšie vývozné trhy pre Britov

Londýn 16. júna (TASR) - V dôsledku ciel prezidenta Donalda Trumpa už Spojené štáty nepatria medzi tri najvýznamnejšie vývozné trhy pre britských priemyselných výrobcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v pondelok zverejnila výsledky prieskumu odvetvového združenia britských výrobcov Make UK.



Najväčšia svetová ekonomika „klesla na štvrté miesto ako rastový trh pre výrobcov zo Spojeného kráľovstva, pričom sa teraz uprednostňuje Ázia/Oceánia a Blízky východ, keďže spoločnosti reagujú na clá a zvýšenú neistotu,“ uviedlo Make UK. Združenie svoj najnovší štvrťročný prieskum uskutočnilo v období od 30. apríla do 22. mája v spolupráci s finančnou poradenskou skupinou BDO.



V apríli Trump zaviedol základné desaťpercentné clo na prakticky všetok tovar dovážaný do USA. Automobily čelia až 25-percentným sadzbám, zatiaľ čo oceliarsky a hlinikárenský sektor zasiahli Trumpove clá už skôr.



Podľa prieskumu 60 % britských výrobcov očakáva, že clá sa negatívne prejavia na objeme ich vývozu do Spojených štátov. „Okrem toho takmer tretina spoločností posudzuje zmeny vo svojich dodávateľských reťazcoch z hľadiska toho, odkiaľ budú odoberať tovar, zatiaľ čo len 4 % tvrdia, že budú zvažovať zriadenie výrobných závodov v USA,“ uviedlo Make UK.