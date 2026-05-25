USA v marci vyviezli rekordných 16,2 miliardy kubických metrov LNG
Vývoz LNG v marci oproti februáru vzrástol o 16 % a v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka bol vyšší o 25 %. Celkovo v marci z USA odišlo 188 tankerov s LNG.
Autor TASR
Washington 25. mája (TASR) - USA v marci vyviezli rekordných 16,2 miliardy kubických metrov (m3) skvapalneného zemného plynu (LNG). Hlavným cieľom dodávok sa stala opäť Európa, kam smerovalo asi 62 % celkového vývozu, zatiaľ čo dodávky do Ázie sa približne zdvojnásobili, uviedlo v pondelok americké ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Vývoz LNG v marci oproti februáru vzrástol o 16 % a v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka bol vyšší o 25 %. Celkovo v marci z USA odišlo 188 tankerov s LNG. Hlavnými destináciami dodávok boli Francúzsko (1,85 miliardy m3), Holandsko (1,64 miliardy m3), Egypt (1,5 miliardy m3), Španielsko (1,43 miliardy m3) a Taliansko (1,43 miliardy m3). Na tieto krajiny pripadlo 48,4 % všetkých dodávok z USA.
Podiel dodávok do Ázie na celkovom exporte LNG zo Spojených štátov vzrástol v marci na 24,4 % z februárových 14,5 %. Podiel dodávok do Európy klesol na 62 %. Zvyšné objemy smerovali do Latinskej Ameriky a Afriky.
