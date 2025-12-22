< sekcia Ekonomika
USA v roku 2025 získali príjmy z ciel vo výške 235 miliárd USD
Oznámil to Biely dom.
Autor TASR
Washington 22. decembra (TASR) - Spojené štáty získali od začiatku tohto roka príjmy z ciel vo výške približne 235 miliárd dolárov (200,65 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyhlásenie Bieleho domu.
„Ministerstvo financií USA vybralo od januára 2025 na clách viac ako 235 miliárd dolárov,“ oznámil v nedeľu (21. 12.) Biely dom. Suma je vyššia ako číslo, ktoré zverejnila minulý týždeň americká colná správa. Podľa jej údajov príjmy z ciel od inaugurácie prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa uskutočnila 20. januára, do 15 decembra 2025 dosiahli niečo v vyše 200 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1712 USD)
