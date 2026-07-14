< sekcia Ekonomika
USA vrátili podnikom na clách 81 miliárd USD
Rozpočtový deficit USA, ktorý v minulom finančnom roku vďaka príjmom z ciel mierne klesol, teraz opäť rastie. Za deväť mesiacov súčasného rozpočtového roka dosiahol 1,367 bilióna USD.
Autor TASR
Washington 14. júla (TASR) - Spojené štáty vrátili podnikom desiatky miliárd amerických dolárov, a to najmä v dôsledku rozhodnutia Najvyššieho súdu proti colnej politike prezidenta Donalda Trumpa. V rozpočtovom roku, ktorý sa začal v októbri 2025, vrátila vláda 81 miliárd dolárov (70,9 miliardy eur), oznámilo americké ministerstvo financií. Za celý predchádzajúci rozpočtový rok dosiahli vratky len päť miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Predstaviteľ ministerstva potvrdil, že zďaleka najväčšia časť vrátených súm súvisí s rozsudkom Najvyššieho súdu. Najviac vratiek pripadlo na mesiace máj a jún. Vo februári Najvyšší súd rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď zaviedol plošné clá na obchodných partnerov USA. Mnohé podniky následne požiadali o vrátenie odvedených ciel.
Rozpočtový deficit USA, ktorý v minulom finančnom roku vďaka príjmom z ciel mierne klesol, teraz opäť rastie. Za deväť mesiacov súčasného rozpočtového roka dosiahol 1,367 bilióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 2 %.
(1 EUR = 1,1424 USD)
Predstaviteľ ministerstva potvrdil, že zďaleka najväčšia časť vrátených súm súvisí s rozsudkom Najvyššieho súdu. Najviac vratiek pripadlo na mesiace máj a jún. Vo februári Najvyšší súd rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď zaviedol plošné clá na obchodných partnerov USA. Mnohé podniky následne požiadali o vrátenie odvedených ciel.
Rozpočtový deficit USA, ktorý v minulom finančnom roku vďaka príjmom z ciel mierne klesol, teraz opäť rastie. Za deväť mesiacov súčasného rozpočtového roka dosiahol 1,367 bilióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 2 %.
(1 EUR = 1,1424 USD)