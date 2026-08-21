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USA vrátili nemeckým firmám na clách 790 miliónov eur
Najväčšiu refundáciu získala logistická spoločnosť DHL.
Autor TASR
Berlín 21. augusta (TASR) - Po prelomovom rozhodnutí Najvyššieho súdu USA získali nemecké firmy naspäť stovky miliónov eur, ktoré predtým zaplatili na clách navyše. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa týždenníka Wirtschaftswoche, ktorý vychádzal z finančných výkazov a dodatočných informácií od spoločností, nemecké firmy kótované na burze dostali späť celkovo približne 790 miliónov eur.
Najväčšiu refundáciu získala logistická spoločnosť DHL, ktorej Spojené štáty vrátili 416 miliónov eur. Firma, ktorá je súčasťou indexu DAX, nedávno oznámila, že tieto prostriedky vráti svojim zákazníkom.
Výrobca zdravotníckej techniky Siemens Healthineers dostal späť viac ako 200 miliónov eur, uviedol koncom júla finančný riaditeľ spoločnosti Jochen Schmitz. Podľa Wirtschaftswoche očakávajú ešte počas tohto roka významné refundácie ciel aj ďalšie nemecké podniky.
Americká vláda od októbra 2025 do konca júna 2026 vrátila na clách celkovo približne 81,3 miliardy USD (65,6 miliardy eur). V rovnakom období pred rokom predstavovali refundácie len približne 5,3 miliardy USD.
Najvyšší súd Spojených štátov v polovici februára rozhodol, že clá zavedené administratívou Donalda Trumpa na základe zákona o mimoriadnych právomociach boli nezákonné. Súd dospel k záveru, že prezident prekročil svoje právomoci, keď na základe tohto zákona zaviedol rozsiahle clá voči desiatkam obchodných partnerov Spojených štátov.
Trumpova administratíva však medzičasom zaviedla nové clá, tentoraz na základe inej legislatívy.
(1 EUR = 1,1681 USD)
Podľa týždenníka Wirtschaftswoche, ktorý vychádzal z finančných výkazov a dodatočných informácií od spoločností, nemecké firmy kótované na burze dostali späť celkovo približne 790 miliónov eur.
Najväčšiu refundáciu získala logistická spoločnosť DHL, ktorej Spojené štáty vrátili 416 miliónov eur. Firma, ktorá je súčasťou indexu DAX, nedávno oznámila, že tieto prostriedky vráti svojim zákazníkom.
Výrobca zdravotníckej techniky Siemens Healthineers dostal späť viac ako 200 miliónov eur, uviedol koncom júla finančný riaditeľ spoločnosti Jochen Schmitz. Podľa Wirtschaftswoche očakávajú ešte počas tohto roka významné refundácie ciel aj ďalšie nemecké podniky.
Americká vláda od októbra 2025 do konca júna 2026 vrátila na clách celkovo približne 81,3 miliardy USD (65,6 miliardy eur). V rovnakom období pred rokom predstavovali refundácie len približne 5,3 miliardy USD.
Najvyšší súd Spojených štátov v polovici februára rozhodol, že clá zavedené administratívou Donalda Trumpa na základe zákona o mimoriadnych právomociach boli nezákonné. Súd dospel k záveru, že prezident prekročil svoje právomoci, keď na základe tohto zákona zaviedol rozsiahle clá voči desiatkam obchodných partnerov Spojených štátov.
Trumpova administratíva však medzičasom zaviedla nové clá, tentoraz na základe inej legislatívy.
(1 EUR = 1,1681 USD)