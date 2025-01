USA vykázali rekordný rozpočtový deficit

Washington 15. januára (TASR) - Spojené štáty vykázali za december minulého roka výrazný medziročný pokles rozpočtového schodku, za prvé tri mesiace rozpočtového roka, ktorý sa začal v októbri, však zaznamenali najvyšší deficit v histórii. Dôvodom je výrazný rast výdavkov, naopak, príjmy do rozpočtu mierne klesli. Informovala o tom agentúra Reuters.



Americké ministerstvo financií vo svojej poslednej správe o vývoji rozpočtu pred nástupom Donalda Trumpa do úradu uviedlo, že v decembri zaznamenali Spojené štáty rozpočtový deficit na úrovni 87 miliárd USD (84,92 miliardy eur). To je výrazný medziročný pokles, keďže v decembri 2023 predstavoval schodok 129 miliárd USD. Čiastočne k tomu prispel presun výplat sociálnych dávok do predchádzajúceho mesiaca.



Príjmy do rozpočtu sa v decembri medziročne zvýšili o 6 % na 454 miliárd USD. Naopak, výdavky klesli o 3 % na 541 miliárd USD.



Avšak za prvé tri mesiace rozpočtového roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od októbra do konca septembra, dosiahol rozpočtový deficit rekordných 711 miliárd USD. To je o 39 % vyšší schodok než v prvých troch mesiacoch fiškálneho roka 2023/2024. Vtedy predstavoval 510 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0245 USD)