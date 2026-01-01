Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
USA výrazne znížili clá na talianske cestoviny

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vláda premiérky Giorgie Meloni označila rozhodnutie americkej strany za prejav uznania ochoty talianskych podnikov spolupracovať.

Autor TASR
Rím 1. januára (TASR) - Americké ministerstvo obchodu výrazne znížilo predbežné antidumpingové clá uvalené na talianske cestoviny. Krok sa týka 13 najznámejších talianskych značiek cestovín, oznámilo vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Ríme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Vláda premiérky Giorgie Meloni označila rozhodnutie americkej strany za prejav uznania ochoty talianskych podnikov spolupracovať. Americké ministerstvo obchodu obvinilo talianskych výrobcov cestovín z cenového dumpingu a zaviedlo clo vo výške 91,74 %, nad rámec už existujúcej 15-percentnej colnej sadzby. Výsledkom bolo celkové zaťaženie dosahujúce takmer 107 %. Takzvané super clo malo pôvodne nadobudnúť účinnosť v januári 2026. Potenciálne ekonomické škody pre taliansky potravinársky priemysel by boli v takomto prípade značné.

Talianske veľvyslanectvo vo Washingtone, ako aj ministerstvá zahraničných vecí a poľnohospodárstva v Ríme, podnikli diplomatické kroky s cieľom presvedčiť americké ministerstvo obchodu, aby toto rozhodnutie prehodnotilo skôr, ako nadobudne účinnosť.
