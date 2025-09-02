Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA vyviezli v auguste rekordný objem LNG, export opäť ťahala Európa

Na snímke čerpacia stanica na skvapalnený zemný plyn LNG. Foto: TASR - František Iván

USA exportovali v auguste 9,33 milióna ton LNG.

Autor TASR
Houston 2. septembra (TASR) - Spojené štáty vyviezli minulý mesiac rekordný objem skvapalneného zemného plynu (LNG). Rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najväčší podiel z celkového objemu smeroval do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila predbežné údaje finančnej spoločnosti LSEG.

USA exportovali v auguste 9,33 milióna ton LNG. Prekonali tak predchádzajúci mesačný rekord, ktorý zaznamenali v apríli, keď vývoz dosiahol 9,25 milióna ton. Na porovnanie, v júli export predstavoval 9,1 milióna ton.

Americký export LNG opätovne potiahla Európa, kam v auguste smerovali dve tretiny z celkovo vyvezeného množstva skvapalneného plynu. USA vyviezli do Európy minulý mesiac 6,16 milióna ton, čo predstavuje 66 % z celkového objemu. V júli smerovalo do Európy z USA 5,25 milióna ton LNG.
