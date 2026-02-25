< sekcia Ekonomika
USA vyviezli v roku 2025 rekordných 156 miliárd kubických metrov LNG
Hlavnou destináciou bola Európa, ktorá zodpovedala za približne 68 % celkového exportu.
Autor TASR
Washington 25. februára (TASR) - Spojené štáty vyviezli v minulom roku rekordných 156 miliárd kubických metrov (m3) skvapalneného zemného plynu (LNG). Hlavnou destináciou bola Európa, ktorá zodpovedala za približne 68 % celkového exportu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje amerického ministerstva energetiky.
V roku 2025 vyviezli Spojené štáty do Európy 106,6 miliardy m3 LNG, zatiaľ čo dodávky do Ázie predstavovali približne 27,3 miliardy m3 alebo 17,5 % celkového exportu. Dodávky do Európy sa tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 63 % a do Ázie klesli o 37 %. Vývoz amerického LNG do Afriky sa zvýšil takmer štvornásobne, a to na 12,6 miliardy m3.
Medzi krajinami, ktoré v minulom roku dovážali najviac amerického LNG, boli Holandsko (18,3 miliardy m3), Francúzsko (15,1 miliardy m3), Egypt (12,3 miliardy m3), Španielsko (10,6 miliardy m3) a Spojené kráľovstvo (10,5 miliardy m3). Týchto päť krajín predstavovalo 43 % celkového vývozu LNG zo Spojených štátov.
