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< sekcia Ekonomika

USA začali nový fiškálny rok rekordným októbrovým deficitom

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Príjmy federálneho rozpočtu sa v októbri medziročne znížili o 35 miliárd USD alebo o 9 % na 369 miliárd USD. K poklesu sčasti prispelo aj zníženie čistých príjmov z dovozných ciel.

Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) - Americká vláda začala nový fiškálny rok 2027 (do 30. septembra 2027) rekordným deficitom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Rozpočtový schodok USA dosiahol v októbri 404 miliárd USD (364,59 miliardy eur), čo predstavuje historicky najvyšší deficit zaznamenaný v tomto mesiaci. V medziročnom porovnaní deficit vyskočil o 42 %. Dôvodom bol pokles rozpočtových príjmov a výrazný nárast vládnych výdavkov, uviedlo vo štvrtok (12. 11.) americké ministerstvo financií.

Príjmy federálneho rozpočtu sa v októbri medziročne znížili o 35 miliárd USD alebo o 9 % na 369 miliárd USD. K poklesu sčasti prispelo aj zníženie čistých príjmov z dovozných ciel.

Príjmy z daní fyzických osôb, ktoré nie sú automaticky vyberané formou priebežných zrážok, medziročne padli o 29 miliárd USD alebo o 36 %. Vysokú porovnávaciu základňu z predchádzajúceho roka pritom ovplyvnilo predĺženie lehôt na podanie daňových priznaní pre obyvateľov Kalifornie, ktorých zasiahli rozsiahle požiare v roku 2025.

Ministerstvo financií zároveň upozornilo, že deficit ovplyvnili aj kalendárne presuny niektorých sociálnych dávok.

Keďže výplaty dávok pôvodne plánované na november boli v oboch porovnávaných fiškálnych rokoch presunuté do októbra, ministerstvo vypočítalo aj deficit očistený o tieto kalendárne vplyvy. Po očistení by októbrový deficit dosiahol 285 miliárd USD, čo je medziročne viac o 94 miliárd USD alebo o 49 %.

Celkové výdavky federálnej vlády dosiahli v októbri 773 miliárd USD, čo je rekordná hodnota pre október. V medziročnom porovnaní stúpli o 84 miliárd USD alebo o 12 %.

Hrubé úrokové náklady na obsluhu federálneho dlhu sa v októbri medziročne zvýšili o 11 miliárd USD alebo o 11 % na 115 miliárd USD.

(1 EUR = 1,1081 USD)
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