USA začínajú vyšetrovať riziká súvisiace s prepojenými vozidlami

Washington 29. februára (TASR) - Spojené štáty začínajú vyšetrovanie hrozieb pre národnú bezpečnosť v súvislosti s prepojenými vozidlami, pričom sa zameriavajú najmä na technológie vyrobené v Číne. Najnovšie vyšetrovanie sa týka áut, ktoré sú neustále prepojené s osobnými komunikačnými zariadeniami, inými vozidlami, verejnou infraštruktúrou a výrobcami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Správa prichádza v čase, keď automobily čoraz viac využívajú pokročilé technológie pre navigačné nástroje a asistenčné funkcie vodiča. "Čína je odhodlaná ovládnuť automobilový trh budúcnosti, a to aj pomocou nekalých praktík," uviedol vo vyhlásení prezident Joe Biden. Čína by mohla zaplaviť Spojené štáty svojimi vozidlami, čo by znamenalo riziko pre národnú bezpečnosť, dodal.



Federálne ministerstvo obchodu preskúma riziká vyplývajúce z prepojených vozidiel, ktoré využívajú technológie z problémových krajín, ako je Čína, a pripraví predpisy na riešenie takýchto hrozieb, informoval Biely dom.



Počítačmi prepojené vozidlá zhromažďujú obrovské množstvo údajov o vodičoch a cestujúcich, zaznamenávajú informácie o infraštruktúre prostredníctvom kamier a senzorov a možno ich ovládať alebo vyraďovať z prevádzky na diaľku. V dôsledku toho by mohli vzniknúť nové zraniteľné miesta, ak by zahraničné vlády získali prístup k ich systémom alebo údajom, upozornil Biely dom.



V súčasnosti na cestách USA nejazdí veľa prepojených vozidiel obsahujúcich technológie vyrobené v Číne. Vysokopostavený predstaviteľ Bidenovej administratívy však pod podmienkou zachovania anonymity zdôraznil, že je dôležité konať skôr, ako sa v krajine objaví veľké množstvo týchto vozidiel, keďže čínsky vývozný trh s autami rýchlo rastie a výrazne sa presadzuje.