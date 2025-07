USA začnú obchodným partnerom posielať listy s výškou nových ciel

Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje začať v piatok rozosielať listy, v ktorých oznámi obchodným partnerom nové clá na dovoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Prikláňam sa k tomu, aby som im poslal list a povedal, aké clo budú platiť,“ povedal Trump vo štvrtok (3. 7.) novinárom. „Budeme posielať niekoľko listov, pravdepodobne od zajtra,“ dodal. Nové sadzby sa podľa neho budú uplatňovať od 1. augusta. Výška ciel sa bude pohybovať „od možno 60- alebo 70-percentných ciel po 10- a 20-percentné clá,“ priblížil Trump.



Trump od svojho januárového návratu do funkcie zaviedol rozsiahle clá na väčšinu obchodných partnerov USA. Svojou colnou politikou sa snaží napraviť údajné nerovnováhy v zahraničnom obchode a posilniť domáci priemysel. Trump začiatkom apríla oznámil plošné 10-percentné clá na dovoz takmer všetkých tovarov do USA, ako aj vyššie, tzv. recipročné clá, na väčšinu krajín sveta. Ich uplatňovanie však pozastavil na 90 dní, aby poskytol čas na rokovania. Toto prechodné obdobie uplynie 9. júla.



Trumpova administratíva doteraz predstavila len dve nové obchodné dohody, a to so Spojeným kráľovstvom a s Vietnamom. Washington a Peking sa zároveň dohodli na dočasnom znížení vysokých vzájomných ciel na svoje produkty.