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USA zakazujú import ďalších čínskych technologických tovarov
FCC podnikla už niekoľko opatrení proti čínskym technológiám vrátane decembrového zákazu dovozu všetkých nových modelov čínskych dronov.
Autor TASR
Washington 27. júna (TASR) - Americká Federálna komisia pre komunikácie (FCC) pripravuje zákaz dovozu ďalších elektronických zariadení od skupiny čínskych výrobcov. Obmedzenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť začiatkom júla, rozširujú zákaz, ktorý FCC uvalila v roku 2022 na nové modely telekomunikačných a video monitorovacích zariadení vyrobených spoločnosťami Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision a Dahua. FCC to oznámila v piatok (26. 6.), pričom zákaz odôvodila rizikami pre národnú bezpečnosť USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nový zákaz sa bude vzťahovať aj na staršie modely zariadení používaných pre „verejnú bezpečnosť, bezpečnosť vládnych zariadení, fyzický bezpečnostný dohľad nad kritickou infraštruktúrou a iné účely národnej bezpečnosti“, uviedla FCC. Komisia dodala, že Američania budú môcť naďalej používať zariadenia, ktoré už vlastnia. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone a dotknuté čínske firmy na otázky bezprostredne nereagovali.
FCC podnikla už niekoľko opatrení proti čínskym technológiám vrátane decembrového zákazu dovozu všetkých nových modelov čínskych dronov. V marci zakázala dovoz nových čínskych modelov spotrebiteľských routerov, ktoré k internetu pripájajú počítače, telefóny a inteligentné zariadenia. Komisia uvažuje aj o zákaze prepojenia amerických telekomunikačných operátorov s čínskymi telekomunikačnými spoločnosťami, čo by čínskym telekomunikačným firmám v podstate neumožňovalo prevádzkovať americké dátové centrá.
Nový zákaz sa bude vzťahovať aj na staršie modely zariadení používaných pre „verejnú bezpečnosť, bezpečnosť vládnych zariadení, fyzický bezpečnostný dohľad nad kritickou infraštruktúrou a iné účely národnej bezpečnosti“, uviedla FCC. Komisia dodala, že Američania budú môcť naďalej používať zariadenia, ktoré už vlastnia. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone a dotknuté čínske firmy na otázky bezprostredne nereagovali.
FCC podnikla už niekoľko opatrení proti čínskym technológiám vrátane decembrového zákazu dovozu všetkých nových modelov čínskych dronov. V marci zakázala dovoz nových čínskych modelov spotrebiteľských routerov, ktoré k internetu pripájajú počítače, telefóny a inteligentné zariadenia. Komisia uvažuje aj o zákaze prepojenia amerických telekomunikačných operátorov s čínskymi telekomunikačnými spoločnosťami, čo by čínskym telekomunikačným firmám v podstate neumožňovalo prevádzkovať americké dátové centrá.