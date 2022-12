USA zaradili na čiernu listinu 36 čínskych firiem

Washington 15. decembra (TASR) – Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok zaradilo na čiernu listinu 36 čínskych spoločností vrátane popredných výrobcov pokročilých čipov. Tým výrazne obmedzilo ich prístup k americkým technológiám. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Cieľom tohto kroku, ktorý zahŕňa výrobcu polovodičov Cambricon, výrobcu pamäťových čipov YMTC a ďalších kľúčových hráčov v odvetví, je obmedziť "snahy Číny o získanie a využitie pokročilých technológií vrátane umelej inteligencie (AI) na modernizáciu armády a porušovanie ľudských práv," uviedlo ministerstvo obchodu.



Zaradenie spoločností na čiernu listinu bráni americkým firmám uzatvárať s nimi kontrakty a dodávať im komponenty bez špeciálnej licencie, ktorú je ťažké získať. Je tak pre ne takmer nemožné získať legálne priamo alebo nepriamo technológie z USA, teda aj technológie vyrobené inde vo svete, ak obsahujú americké súčiastky. To obmedzuje ich výrobný potenciál.



Z 36 firiem je 21 zapojených do výskumu a dizajnu, marketingu a predaja čipov umelej inteligencie s úzkymi väzbami na čínsky obranný sektor.



Sedem z nich súvisí so snahou čínskej armády vyvinúť hypersonické a balistické raketové systémy.