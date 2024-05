USA zaradili na tzv. čiernu listinu ďalšie čínske firmy

Peking/Washington 10. mája (TASR) - Čína je rozhodne proti zneužívaniu nástrojov na kontrolu exportu, ako sú nové reštrikcie USA proti čínskym firmám. Uviedol to v piatok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí po tom, čo USA pridali 37 čínskych firiem na tzv. čiernu listinu pre obavy o národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Zaradenie čínskych spoločností na čiernu listinu bráni americkým firmám uzatvárať s nimi kontrakty a dodávať im komponenty bez špeciálnej licencie, ktorú je ťažké získať. Nemôžu tak získať legálne priamo alebo nepriamo technológie z USA vrátane technológií vyrobených inde vo svete, ak obsahujú americké súčiastky. To obmedzuje ich potenciál.



USA vo štvrtok (9. 5.) pridali na čiernu listinu firmy na výrobu bezpilotných lietadiel, ktoré používa čínska armáda, ako aj spoločnosti, ktoré sú zapojené do prepravy kontrolovaných položiek do Ruska po invázii Moskvy na Ukrajinu v roku 2022.



Čína a Rusko majú právo na normálnu hospodársku a obchodnú spoluprácu a takáto spolupráca by nemala byť narušená, povedal hovorca čínskeho ministerstva Lin Ťien na pravidelnej tlačovej konferencii. Uviedol tiež, že USA pokračujú v politizácii ekonomických a obchodných otázok a v ďalšom zvyšovaní ciel.



"Vyzývame americkú stranu, aby dodržiavala pravidlá (Svetovej obchodnej organizácie)," vyhlásil s tým, že Čína prijme všetky potrebné opatrenia na obranu svojich práv a záujmov.



"Rád by som zdôraznil, že Spojené štáty po dlhú dobu potláčali čínske spoločnosti na základe takzvaných rizík pre národnú bezpečnosť, ale nikdy neboli schopné poskytnúť takzvané dôkazy," dodal.



Na čiernu listinu sa dostali aj spoločnosti spojené s pokrokom v čínskych jadrových programoch a tiež firmy podozrivé z podpory špionážneho balóna, ktorý minulý rok preletel nad USA. Prelet balóna z Aljašky do Južnej Karolíny upútal pozornosť mnohých Američanov predtým, ako ho americká armáda zostrelila pri východnom pobreží.



Americké ministerstvo obchodu sa zameralo tiež na firmy, ktoré sa snažili získať americký tovar, aby podporili čínske kvantové technologické kapacity. "Tieto aktivity majú značné vojenské využitie a predstavujú významnú hrozbu pre národnú bezpečnosť USA," uviedlo ministerstvo obchodu vo vyhlásení.