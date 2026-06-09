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< sekcia Ekonomika

USA zaradili viaceré firmy na zoznam podporovateľov čínskej armády

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Alibaba označila krok Washingtonu za chybu a oznámila, že podnikne právne kroky.

Autor TASR
Washington 9. júna (TASR) - Spojené štáty zaradili viaceré čínske spoločnosti, medzi nimi internetového predajcu Alibaba, technologický koncern Baidu a výrobcu automobilov BYD, na zoznam podporovateľov čínskej armády. Aktualizovaný dokument zverejnil Pentagón v pondelok (8. 6.), len niekoľko mesiacov po tom, ako vo februári bez vysvetlenia stiahol jeho pôvodnú verziu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu orf.at.

„Tento aktualizovaný zoznam čínskych vojenských spoločností je varovaním pre americké podniky, všetky úrovne vlády a americkú verejnosť,“ uviedol republikánsky kongresman John Moolenaar, ktorý je predsedom osobitného výboru Snemovne reprezentantov pre Čínu. Americké firmy vyzval, aby s podnikmi na zozname nerobili obchody, lebo inak riskujú, že „podporia vojenský vzostup Číny“.

Spoločnosť Baidu uviedla, že jej zaradenie medzi podporovateľov čínskej armády je „úplne nepodložené“. Alibaba označila krok Washingtonu za chybu a oznámila, že podnikne právne kroky.
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