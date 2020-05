USA čaká s ďalším podporným balíkom pre ekonomiku

Washington 3. mája (TASR) - Larry Kudlow, ekonomický poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol, že s ďalšími podpornými balíkmi pre hospodárstvo je potrebné nateraz počkať. V reakcii na pandémiu nového koronavírusu je síce možné schváliť ďalší balík opatrení, rozhodnuté však zatiaľ nie je nič.



Momentálne sa vláda rozhodla pre prestávku, aby sa prejavil vplyv doterajších opatrení. "O pár týždňov uvidíme, čo je ešte treba urobiť," cituje z jeho vyjadrenia pre televíznu stanicu CNN agentúra DPA. Vláda a Kongres pre krízu schválili koncom marca rozsiahle podporné balíky, aby do trpiacej ekonomiky dostali zhruba 2,7 bilióna USD (2,48 bilióna eur).



Americká ekonomika ešte do februára rástla, burzy dosahovali rekordné hodnoty a ekonómovia predpovedali hospodársky rast zhruba 2 %. Razantné šírenie nového koronavírusu však od začiatku marca zničilo všetky vyhliadky a USA teraz smerujú k hlbokej recesii.



Kudlow dodal, že hospodárstvo USA čakajú ťažké mesiace. No zároveň zdôraznil: "Snažíme sa to prekonať."



(1 EUR = 1,0876 USD)