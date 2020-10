USA zaviedli clá na hliníkové plechy z dvadsiatky krajín

Washington 9. októbra (TASR) - Spojené štáty oznámili, že zavádzajú nové clá na dovoz hliníkových plechov z takmer dvoch desiatok krajín v objeme zhruba 2 miliardy dolárov. Oznámil to v piatok americký minister obchodu Wilbur Ross, pričom ako dôvod uviedol, že produkty sa do USA dovážajú za dampingové ceny.



Spojené štáty zaviedli clá na výrobky z celkovo 18 krajín vrátane Nemecka, Španielska a Talianska, pričom hodnota produktov je 1,96 miliardy USD (1,66 miliardy eur). Ako pre spravodajskú stanicu Fox Business Network povedal Ross, clá zavádzajú USA s okamžitou platnosťou, a to napriek tomu, že rozhodnutie ministerstva o dampingu je iba predbežné. Konečné rozhodnutie urobí podľa neho americká Komisia pre medzinárodný obchod vo februári budúceho roka.



Clá sa okrem Nemecka, Španielska a Talianska týkajú aj Grécka, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Rumunska, Egypta, Turecka, Indie, Indonézie, Ománu, Južnej Kórey, Brazílie, Južnej Afriky, Bahrajnu a Taiwanu.



Na zozname nie je Čína. Ako Ross povedal, clá na čínske výrobky z hliníka Spojené štáty už zaviedli. Najvyššie clá sa budú týkať Nemecka, od 52 % do 132 %, povedal Ross. Nasleduje Bahrajn s clami na jednocifernej úrovni. Dodal, že zvyšovanie spotreby určitých produktov v USA v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ako sú lode či obytné autá, zvýšili dôležitosť cien hliníkových plechov.