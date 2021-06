USA zaviedli obmedzenia pre päť firiem za nútenú prácu

Washington 24. júna (TASR) - Americká vláda vo štvrtok zakázala dovoz materiálov na solárne panely od čínskej spoločnosti Hoshine Silicon Industry a zaviedla obmedzenia pre ďalšie štyri firmy na údajné využívanie nútenej práce v autonómnom regióne Sin-ťiang.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že spoločnosť Hoshine so sídlom v Sin-ťiangu nebude môcť predávať svoje výrobky do Spojených štátov, keďže podľa získaných informácií využíva nútené práce na výrobu produktov na báze kremíka.



Súčasne s Bielym domom oznámilo aj ministerstvo obchodu, že na Hoshine a ďalšie štyri firmy zo Sin-ťiangu sa budú vzťahovať prísne reštrikcie, ktoré ovplyvnia ich schopnosť získavať z USA komodity, softvér a technológie. Dôvodom je využívanie nútenej práce.



„USA sa domnievajú, že štátom podporované nútené práce v Sin-ťiangu sú jednak urážkou ľudskej dôstojnosti, jednak príkladom nekalých ekonomických praktík v Číne,” uviedol Biely dom vo vyhlásení.



Podľa USA je nútená práca súčasťou systematickej snahy Pekingu utláčať milióny etnických Ujgurov a ďalších menšín v regióne.



Zákaz dovozu od Hoshine je tak ďalším z radu opatrení, ktoré už zasiahli producentov bavlny, rajčín či vlasových výrobkov z tohto regiónu.



Medzi ďalšie štyri spoločnosti patria dvaja výrobcovia polysilikónových materiálov pre priemysel solárnych panelov Xinjiang Daqo New Energy a Xinjiang GCL New Energy Material Technology, výrobca hliníka Xinjiang East Hope Nonferrous Metals a štátna firma Xinjiang Xinjiang Production and Construction.



USA nedávno zakázali tiež dovoz od poprednej čínskej rybárskej spoločnosti Dalian Ocean pre využívanie nútenej práce, ktorá nesúvisí so Sin-ťiangom a Ujgurmi.