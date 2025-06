USA zdvojnásobili clá na oceľ a hliník v čase rokovaní ministrov OECD

Washington 4. júna (TASR) - USA v stredu zdvojnásobili clá na oceľ a hliník, čím tvrdo zasiahli obchodných partnerov v čase, keď v Paríži rokujú ministri Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje na základe správ AFP a DPA.



Toto opatrenie platí pre všetky štáty sveta okrem Británie, ktorá v máji uzavrela s USA obchodnú dohodu.



Čoraz agresívnejšia obchodná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa zaťažuje svetovú ekonomiku. OECD, zoskupenie 38 krajín, už znížila svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu na základe Trumpových poplatkov.



Clá ovplyvnili obchod, spotrebu a investície, povedal pre agentúru AFP hlavný ekonóm OECD Álvaro Pereira, pričom varoval, že najväčšie dôsledky ponesie americká ekonomika.



Niektoré z Trumpových ciel už čelia právnym problémom, zatiaľ však zostávajú v platnosti, keďže prebieha proces odvolania.



V tejto napätej situácii sa v Paríži koná stretnutie ministrov OECD. Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer a eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa chystajú rokovať na okraji stretnutia, pričom Európska únia (EÚ) sa snaží odvrátiť zvýšenie ciel na jej vývoz do USA od 9. júla bez kompromisu.



Trumpov najnovší krok však komplikuje rokovania s obchodnými partnermi. EÚ varovala, že „podkopáva prebiehajúce snahy o dosiahnutie dohody“, a dodala, že je pripravená na odvetu.



Kanada, najväčší dodávateľ ocele a hliníka do USA, označila Trumpove clá za „nezákonné a neopodstatnené“.



Skupina G7, siedmich najvyspelejších ekonomík (USA, Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko), má v stredu viesť samostatné rokovania o obchode.



„Musíme čo najskôr prísť s riešeniami, pretože čas sa kráti,“ povedala v utorok (3. 6.) na margo rokovaní OECD nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.



Francúzsky minister obchodu Laurent Saint-Martin dodal: „Musíme zachovať chladnokrvnosť a ukázať, že zavedenie týchto ciel nie je v záujme nikoho.“



Mexiko požiada o výnimku z vyššieho cla, uviedol minister hospodárstva Marcelo Ebrard s tým, že je to nespravodlivé, pretože Spojené štáty vyvážajú do Mexika viac ocele, ako dovážajú.



Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová medzitým v utorok uviedla, že Trumpova administratíva poslala listy obchodným partnerom, aby do stredy predložili svoje ponuky na dohodu, keďže sa blíži konečný termín.



Okrem uvalenia plošných ciel vo výške 10 % na takmer všetkých obchodných partnerov USA Trump začiatkom apríla oznámil zavedenie recipročných ciel pre desiatky ekonomík vrátane EÚ a Japonska pre ich obchodné prebytky s USA, ktoré považuje za neférové. Tieto vyššie sadzby boli pozastavené na 90 dní, ale tento termín vyprší 9. júla.