USA žiadajú EÚ, aby odložila zavedenie svojej digitálnej dane

Brusel/Washington 30. júna (TASR) - Spojené štáty naliehavo žiadajú Európsku úniu (EÚ), aby odložila zavedenie celoeurópskej digitálnej dane. Uvádza sa to v americkom diplomatickom dokumente, do ktorého sa v stredu podarilo nahliadnuť agentúre AFP.



Washington pritom pohrozil, že by mohol torpédovať medzinárodné rozhovory o globálnej dani pre veľké nadnárodné firmy.



USA to v uplynulých dňoch oznámili hŕstke európskych hlavných miest diskrétnymi diplomatickými kanálmi, ale so silným dôrazom, uviedli nemenovaní diplomati pod podmienkou zachovania anonymity.



V americkom dokumente sa uvádza, že nová digitálna daň EÚ, ktorý má Európska komisia oznámiť 14. júla, „ohrozuje prácu na globálnej dani v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a skupiny G20.