USA získali v prvej polovici 2025 z ciel 87 miliárd USD

Washington 31. júla (TASR) - Spojené štáty získali v prvých šiestich mesiacoch 2025 z ciel viac príjmov ako za celý rok 2024. Vyplýva z údajov amerického ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správ AFP a BBC.



Podľa údajov, ktoré zhromaždila AFP, USA vyzbierali do konca júna 2025 na colných príjmoch viac ako 87 miliárd USD (75,48 miliardy eur), zatiaľ čo za celý rok 2024 získali z ciel 79 miliárd USD.



Americký prezident Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári zaviedol clá, ktoré otriasli globálnym obchodom a tvrdo zasiahli desiatky krajín po celom svete.



Odvtedy Trump oznámil dohody o znížení ciel s niekoľkými partnermi, vrátane Spojeného kráľovstva, Vietnamu, Japonska a Európskej únie (EÚ).



No okrem týchto tzv. recipročných ciel, pre krajiny, ktoré vykazujú prebytok v obchode s USA, zaviedol tiež clá na konkrétne komodity a tovary, ako sú automobily a oceľ. Celková priemerná colná sadzba USA je tak aktuálne najvyššia za takmer storočie. To prinieslo prudký nárast colných príjmov americkej vlády.



Oficiálne údaje z USA ukazujú, že len v júni 2025 dosiahli colné príjmy 28 miliárd USD, čo bol trojnásobok mesačných príjmov zaznamenaných v roku 2024.



Kongresový rozpočtový úrad (CBO) ale predpovedal, že príjmy generované clami budú viac než kompenzované stratou príjmov v dôsledku daňových úľav Trumpovej administratívy v nasledujúcom desaťročí.



(1 EUR = 1,1527 USD)