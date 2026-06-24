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Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
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USA zlikvidovala v Sýrii vplyvného predstaviteľa Islamského štátu

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Ilustračná snímka zo Sýrie. Foto: TASR/AP

Útok, ktorého obeťou sa stal Alí Husajn al-Ulajwí, je súčasťou pokračujúcich snáh USA narušiť a eliminovať teroristov plánujúcich útoky na Američanov v zahraničí alebo na území USA.

Autor TASR
Washington 24. júna (TASR) - Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v stredu oznámilo, že jeho jednotky pri nedávnom útoku v severozápadnej Sýrii zabili vysokopostaveného predstaviteľa skupiny Islamský štát (IS), informovala agentúra AFP, píše TASR.

Útok, ktorého obeťou sa stal Alí Husajn al-Ulajwí, je súčasťou pokračujúcich snáh USA narušiť a eliminovať teroristov plánujúcich útoky na Američanov v zahraničí alebo na území USA, uvádza sa vo vyhlásení.

Spojené štáty zasiahli do konfliktu v Sýrii pred viac ako desaťročím na podporu tamojších kurdských jednotiek bojujúcich proti skupine IS, ktorá vtedy vo svojej rýchlej ofenzíve ovládla rozsiahle územia v Sýrii a Iraku.

Po tom, čo bol IS vytlačený z väčšiny obsadeného územia, medzinárodná koalícia vedená USA postupne znižovala svoju vojenskú prítomnosť v regióne. V apríli americké a sýrske úrady uviedli, že nad všetkými hlavnými vojenskými základňami v krajine prevzala kontrolu Sýria. Americké jednotky však v Sýrii naďalej vykonávajú operácie proti tzv. spiacim bunkám, ktoré si tam udržiava IS.
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