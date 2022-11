USA zmiernili sankcie voči Venezuele, obnovili Chevronu licenciu

Washington 27. novembra (TASR) - Americká administratíva v sobotu (26. 11.) zmiernila niektoré sankcie voči Venezuele po tom, ako tamojšia vláda a opozícia dosiahli dohodu o humanitárnych otázkach. Ministerstvo financií USA následne obnovilo ropnej spoločnosti Chevron licenciu na podnikanie vo Venezuele. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Druhá najväčšia americká ropná firma tak môže rozšíriť svoju produkciu vo Venezuele a doviesť ropu z tejto juhoamerickej krajiny do Spojených štátov.



Rozhodnutie vlády USA garantuje širšie práva poslednej veľkej americkej ropnej spoločnosti, ktorá stále pôsobí vo Venezuele. Obmedzuje však akékoľvek hotovostné platby do Venezuely, čo by mohlo znížiť objem ropy dostupnej na export.



Licenčné podmienky sú navrhnuté tak, aby zabránili štátnej ropnej firme Petróleos de Venezuela, známej ako PDVSA, dostávať výnosy z tržieb Chevronu z predaja ropy, uviedli predstavitelia USA. Licencia má platnosť šesť mesiacov a potom sa bude automaticky obnovovať každý mesiac, uviedlo ministerstvo financií USA.



Autorizácia USA "prináša väčšiu transparentnosť do venezuelského ropného sektora a umožňuje Chevronu profitovať z predaja ropy, ktorú vyprodukuje v spoločných podnikoch s PDVSA," uviedla kalifornská spoločnosť vo vyhlásení.



Spojené štát prvýkrát uvalili sankcie na PDVSA v roku 2017. V roku 2018 zvýšili sankcie voči Venezuele v snahe zosadiť socialistického prezidenta Nicolása Madura po jeho znovuzvolení, ktoré Západ neuznal. Maduro sa držal pri moci s pomocou PDVSA, Ruska a Iránu. Nový vplyv získal vďaka vzostupu ľavicových lídrov v Latinskej Amerike a problémom opozície, ktorá zápasí s nedostatkom financií a jej lídri sú vo vyhnanstve alebo uväznení.



Chevron dostal v roku 2019 výnimku na obchodovanie s venezuelskou ropou s cieľom získať späť nesplatené dlhy. Ale aj tieto privilégiá boli o rok neskôr pozastavené. Štyri spoločné podniky PDVSA a Chevronu produkovali približne 200.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne a pred sankciami vyvážali ropu do celého sveta.



USA obnovili Chevronu licenciu v ten istý deň, keď venezuelská vláda a opoziční lídri začali politický dialóg v Mexiku tým, že súhlasili s požiadavkou OSN, aby dohliadala na fond poskytujúci Venezuelčanom potraviny, zdravotnú starostlivosť a infraštruktúru.



Podmienky licencie bránia Chevronu pomôcť Venezuele s rozvojom nových ropných polí, ale poskytujú mu spôsob, ako získať predajom ropy naspäť časť z miliárd dolárov, ktoré mu dlhuje PDVSA. Umožňujú tiež americkej spoločnosti dovážať potrebné veci na spracovanie ropy na export.



USA obnovili licenciu aj spoločnostiam Baker Hughes, Halliburton, Schlumberge a Weatherford International, ktoré poskytujú služby v ropnom sektore, ale bez rozšírenia. To obmedzuje akúkoľvek širšiu expanziu venezuelskej produkcie ropy.