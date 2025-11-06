< sekcia Ekonomika
USA znížia leteckú dopravu o 10 % na 40 najvyťaženejších letiskách
Pre zastavenie financovania vládnych inštitúcií a agentúr musí 13.000 zamestnancov riadenia letovej prevádzky a 50.000 pracovníkov Správy pre bezpečnosť dopravy pracovať bez platu.
Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) - Americké letecké úrady oznámili, že od piatkového (7. 11.) rána podniknú mimoriadny krok v podobe zníženia leteckej prevádzky o 10 % na 40 „vysoko vyťažených“ letiskách. Dôvodom sú známky preťaženia zamestnancov riadenia letovej prevádzky počas prebiehajúcej odstávky vlády, tzv. shutdownu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Drastický plán prinúti letecké spoločnosti, aby sa v priebehu 36 hodín snažili výrazne znížiť počet letov v nasledujúcich dňoch. Americký minister dopravy Sean Duffy v tejto súvislosti povedal, že škrty by sa mohli zvrátiť, ak by demokrati súhlasili s opätovným otvorením vlády.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) odhaduje, že obmedzenia ovplyvnia tisíce letov v celej krajine, keďže denne vzlietne v USA viac ako 44.000 lietadiel v rámci komerčných osobných, nákladných aj súkromných letov.
FAA bezprostredne neidentifikoval, ktorých letísk alebo miest sa to dotkne, ale uviedol, že obmedzenia zostanú v platnosti tak dlho, ako to bude potrebné.
Väčšina pracovníkov riadenia letovej prevádzky je v službe šesť dní v týždni, pričom vykonávajú povinné nadčasy. Administrátor FAA Bryan Bedford na tlačovej konferencii poukázal na zvýšený tlak na personál a bezpečnostné správy od pilotov, ktoré naznačujú rastúcu únavu medzi pracovníkmi. Vyhlásil pritom, že on ani minister dopravy Duffy nechcú čakať, kým situácia dosiahne krízový bod.
„Ak tlak bude ďalej narastať aj po prijatí týchto opatrení, vrátime sa a prijmeme ďalšie,“ dodal.
Podľa odhadu spoločnosti Cirium, ktorá sa zaoberá analýzou letectva, by straty mohli dosiahnuť 1800 letov a 268.000 miest na sedenie.
Hlavné letecké spoločnosti, letecké odbory a širší cestovný ruch naliehajú na americký Kongres, aby ukončil odstávku, ktorá sa začala 1. októbra a v stredu (6. 11.) ráno sa stala najdlhšou v histórii USA.
