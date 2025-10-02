< sekcia Ekonomika
USA zrušili financovanie energetických projektov za 7,56 miliardy USD
Dotknuté projekty by nevytvorili dostatočnú pridanú hodnotu pre daňových poplatníkov, oznámilo v stredu (1. 10.) federálne ministerstvo energetiky.
Autor TASR
Washington 2. októbra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončila financovanie 223 projektov v hodnote 7,56 miliardy dolárov (6,45 miliardy eur). Dotknuté projekty by nevytvorili dostatočnú pridanú hodnotu pre daňových poplatníkov, oznámilo v stredu (1. 10.) federálne ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.
„Prezident Trump sľúbil, že ochráni peniaze daňových poplatníkov a rozšíri dodávky dostupnej, spoľahlivej a bezpečnej energie v Amerike,“ uviedol vo vyhlásení minister energetiky Chris Wright. „Dnešnými zrušeniami plní tento záväzok. Uisťujeme vás, že ministerstvo energetiky bude naďalej prehodnocovať udelené zákazky a zabezpečí, aby každý dolár slúžil americkému ľudu,“ dodal.
Projekty ministerstvo nešpecifikovalo. Uviedlo len, že ich financovanie za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena schválilo šesť vládnych agentúr zodpovedných za čistú energiu, efektívnosť, rozvoj energetických sietí, pokročilý výskum, výrobu a fosílne palivá.
Tieto iniciatívy nespĺňajú ekonomické ani energetické a národné bezpečnostné štandardy, neriešia naliehavé environmentálne problémy krajiny a znamenajú plytvanie peniazmi daňových poplatníkov, uviedlo ministerstvo. Upozornilo tiež, že 26 % rozhodnutí o financovaní v celkovej výške viac ako 3,1 miliardy USD padlo medzi dňom volieb a inauguráciou súčasného prezidenta Trumpa.
Trumpova administratíva už predtým zrušila programy na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a svoje priority v oblasti energetickej politiky presmerovala na fosílne palivá. V júli prezident podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa ukončujú vládne dotácie na solárnu a veternú energiu.
(1 EUR = 1,1724 USD)
