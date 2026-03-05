< sekcia Ekonomika
USA zrušili sankcie voči nemeckej dcére koncernu Rosnefť
Vo februári tohto roka Európska komisia (EK) povolila nemeckej vláde prevziať nemecké aktíva koncernu Rosnefť pod svoju výhradnú kontrolu.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok zrušili sankcie voči nemeckej divízii ruského ropného giganta Rosnefť, čím ukončili mesiace trvajúcu právnu neistotu týkajúcu sa spoločnosti, ktorú vláda v Berlíne prevzala pod svoju kontrolu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americké ministerstvo financií vydalo všeobecnú licenciu „povoľujúcu transakcie zahŕňajúce spoločnosti Rosneft Deutschland GmbH a RN Refining & Marketing GmbH“. Pre dotknuté subjekty to znamená oslobodenie od prísnych sankcií proti ruskému ropnému sektoru, ktoré USA oznámili minulý rok v októbri. Nemecká vláda krok Washingtonu privítala. Rozhodnutie predstavuje „silný signál úzkej transatlantickej spolupráce v otázkach sankčnej politiky“, uviedla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.
Po invázii Ruska na Ukrajinu na jar roku 2022 Berlín prevzal správu nad dcérskymi spoločnosťami Rosnefťu, Rosneft Deutschland a RN Refining & Marketing GmbH, ktoré zodpovedajú za približne 12 % kapacity spracovania ropy v Nemecku. Vláda získala tiež kontrolu nad podielmi Rosneft Deutschland v rafinériách PCK Schwedt, MiRO a Bayernoil. Vo februári tohto roka Európska komisia (EK) povolila nemeckej vláde prevziať nemecké aktíva koncernu Rosnefť pod svoju výhradnú kontrolu.
Americké ministerstvo financií vydalo všeobecnú licenciu „povoľujúcu transakcie zahŕňajúce spoločnosti Rosneft Deutschland GmbH a RN Refining & Marketing GmbH“. Pre dotknuté subjekty to znamená oslobodenie od prísnych sankcií proti ruskému ropnému sektoru, ktoré USA oznámili minulý rok v októbri. Nemecká vláda krok Washingtonu privítala. Rozhodnutie predstavuje „silný signál úzkej transatlantickej spolupráce v otázkach sankčnej politiky“, uviedla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.
Po invázii Ruska na Ukrajinu na jar roku 2022 Berlín prevzal správu nad dcérskymi spoločnosťami Rosnefťu, Rosneft Deutschland a RN Refining & Marketing GmbH, ktoré zodpovedajú za približne 12 % kapacity spracovania ropy v Nemecku. Vláda získala tiež kontrolu nad podielmi Rosneft Deutschland v rafinériách PCK Schwedt, MiRO a Bayernoil. Vo februári tohto roka Európska komisia (EK) povolila nemeckej vláde prevziať nemecké aktíva koncernu Rosnefť pod svoju výhradnú kontrolu.