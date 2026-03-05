Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zrušili sankcie voči nemeckej dcére koncernu Rosnefť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vo februári tohto roka Európska komisia (EK) povolila nemeckej vláde prevziať nemecké aktíva koncernu Rosnefť pod svoju výhradnú kontrolu.

Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok zrušili sankcie voči nemeckej divízii ruského ropného giganta Rosnefť, čím ukončili mesiace trvajúcu právnu neistotu týkajúcu sa spoločnosti, ktorú vláda v Berlíne prevzala pod svoju kontrolu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Americké ministerstvo financií vydalo všeobecnú licenciu „povoľujúcu transakcie zahŕňajúce spoločnosti Rosneft Deutschland GmbH a RN Refining & Marketing GmbH“. Pre dotknuté subjekty to znamená oslobodenie od prísnych sankcií proti ruskému ropnému sektoru, ktoré USA oznámili minulý rok v októbri. Nemecká vláda krok Washingtonu privítala. Rozhodnutie predstavuje „silný signál úzkej transatlantickej spolupráce v otázkach sankčnej politiky“, uviedla ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.

Po invázii Ruska na Ukrajinu na jar roku 2022 Berlín prevzal správu nad dcérskymi spoločnosťami Rosnefťu, Rosneft Deutschland a RN Refining & Marketing GmbH, ktoré zodpovedajú za približne 12 % kapacity spracovania ropy v Nemecku. Vláda získala tiež kontrolu nad podielmi Rosneft Deutschland v rafinériách PCK Schwedt, MiRO a Bayernoil. Vo februári tohto roka Európska komisia (EK) povolila nemeckej vláde prevziať nemecké aktíva koncernu Rosnefť pod svoju výhradnú kontrolu.
