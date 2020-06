USA zvažujú nové clá vo výške 3,1 miliardy USD na tovar z EÚ

Washington 24. júna (TASR) - Spojené štáty zvažujú nové clá vo výške 3,1 miliardy USD (2,74 miliardy eur) na export z Francúzska, Nemecka, Španielska a Spojeného kráľovstva. Ďalšie poplatky na dovoz Európy by tak mohli tento rok v lete vyvolať širší transatlantický obchodný spor.



Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer chce zaviesť nové clá na vývoz olív, piva, ginu, kamiónov a ďalších produktov z Európy, a zároveň zvýšiť clá na výrobky vrátane lietadiel, syrov a jogurtov. Vyplýva to z oznámenia, ktoré bolo uverejnené v utorok (23. 6.) večer. Vo vyhlásení sa uvádza, že mesačná lehota na verejné pripomienkovanie sa končí 26. júla.



Ak USA uskutočnia svoj plán, nové clá by sa vzťahovali aj na európske luxusné značky, ako sú Givenchy a Hermés, ktoré vyrábajú kožené výrobky, a tiež Rémy Cointreau a Pernod Ricard, ktoré vyrábajú koňak a šampanské. Obzvlášť zraniteľnou je v tomto prípade skupina LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, pretože vyrába širokú škálu produktov.



Clá na britský gin by mohli zvýšiť v USA ceny obľúbeného gin-toniku počas hlavnej sezóny a majú potenciál ublížiť britským výrobcom liehovín, ako sú Diageo Plc či James Burrough, výrobca známeho ginu Beefeater, alebo William Grant & Sons, výrobca Hendricks ginu.



Nové americké clá môžu tiež utlmiť dopyt po nemeckom pive pred pivnými slávnosťami, ktoré zatiaľ neboli zrušené pre nový koronavírus.



Nové dovozné clá sa pridajú k 25 % colnej sadzbe, ktorú USA uvalili minulý rok na škótsku a írsku whisky a ďalší alkohol z Nemecka, Írska, Talianska, Španielska a Británie.



Výbor amerických výrobcov liehovín pritom uviedol, že je proti akýmkoľvek novým clám na alkohol z Európy, ktoré "zvýšia obchodné napätie na oboch stranách Atlantiku a ešte viac ohrozia americké spoločnosti a pracovné miesta v pohostinstve, ktoré sú už pod tlakom v dôsledku ochorenia COVID-19".



Tento krok súvisí s 15 rokov trvajúcim sporom o dotácie pre výrobcov lietadiel v Európe aj v USA. Svetová obchodná organizácia (WTO) so sídlom v Ženeve pred pár rokmi uviedla, že obe strany, Európska únia (EÚ) aj USA, poskytli nelegálnu podporou leteckému priemyslu.



Vlani v októbri získali USA prevahu, keď WTO oprávnila prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá na vývoz z EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD ako odvetu za nelegálne dotácie pre európsku spoločnosť Airbus. No očakáva sa, že na budúci mesiac WTO rozhodne v podobnom prípade a povolí EÚ odvetu za dotácie pre americkú spoločnosť Boeing.



Medzitým sa Lighthizer snaží zvýšiť tlak na Európanov s použitím taktiky nazývanej "karuselová odveta", v rámci ktorej pravidelne zavádza clá na rôzne skupiny tovaru.



Táto stratégia prináša bolestivé sankcie celému radu priemyselných odvetví a vytvára neistotu pre podniky a spôsobuje bolesti hlavy vývozcom aj dovozcom.



Lighthizer uviedol, že jeho cieľom je presvedčiť EÚ, aby súhlasila s urovnaním sporu. Ale rozhovory medzi USA a EÚ tento rok uviazli a Únia sa teraz pripravuje na odvetu a zavedenie nových cieľ pre politicky citlivé priemyselné odvetvia USA.



"Spojené štáty v uplynulých týždňoch odstúpili od rozhovorov o urovnaní," povedal eurokomisár pre obchod Phil Hogan 9. júna ministrom obchodu EÚ. "Ak to tak zostane, EÚ nebude mať na výber, len uplatniť svoje právo na odvetu a zaviesť vlastné sankcie."



EÚ už požiadala WTO, aby jej dala zelenú na výber cla na export z USA v hodnote 11,2 miliardy USD za nelegálne dotácie pre Boeing. Trumpova administratíva tvrdí, že hodnota poplatkov bude oveľa menšia, len asi 300 miliónov USD.



Bez ohľadu na výšku ciel USA sa teraz chystajú zasiahnuť viac európskych výrobcov, aby odradili EÚ od odvetných opatrení.



"Neexistuje žiadny platný základ pre odvetné opatrenia proti akémukoľvek tovaru z USA," vyhlásil Lighthizer minulý mesiac. "Budeme naďalej tlačiť na EÚ, aby rokovala o uznesení, ktoré bude rešpektovať zistenia WTO," dodal.



(1 EUR = 1,1318 USD)