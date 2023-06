USA zvažujú obmedzenia na export čipov pre umelú inteligenciu do Číny

Washington 28. júna (TASR) - Spojené štáty zvažujú nové obmedzenia na vývoz čipov pre umelú inteligenciu (AI) do Číny. Uviedol to v utorok (27. 6.) denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa správy americké ministerstvo obchodu v júli zastaví dodávky čipov vyrobených spoločnosťou Nvidia a ďalšími producentmi zákazníkom v Číne.



Spoločnosti Nvidia, Micron a AMD patria medzi amerických výrobcov čipov, ktorí sa dostali do krížovej paľby medzi administratívou prezidenta Joa Bidna a Čínou.



Vlani v septembri Nvidia uviedla, že predstavitelia USA požiadali spoločnosť, aby prestala vyvážať dva špičkové čipy na prácu s umelou inteligenciou do Číny.



O niekoľko mesiacov neskôr spoločnosť Nvidia pod vedením Jensena Huanga oznámila, že Číne ponúkne nový pokročilý čip s názvom A800, ktorý spĺňa pravidlá kontroly exportu. Vylepšila tiež svoj vlajkový čip H100 začiatkom tohto roka, aby vyhovoval predpisom.



Nové obmedzenia, o ktorých uvažuje ministerstvo, by však zakázali predaj aj čipov A800 Číne bez špeciálnej vývoznej licencie USA, dodali noviny.