USA zvažujú úplný zákaz dovozu ruského hliníka

Washington 12. októbra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zvažuje úplný zákaz dovozu ruského hliníka v reakcii na eskaláciu vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Biely dom údajne zvažuje úplný zákaz či zvýšenie ciel na úroveň, ktorá by predstavovala efektívny zákaz alebo sankcie proti United Co Rusal International PJSC, spoločnosti, ktorá produkuje hliník, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované osoby oboznámené s rozhodovaním.



Podľa Bloomberg Biely dom na začiatku invázie Ruska na Ukrajinu odložil sankcie proti ruskému hliníku pre obavy, že by to mohlo poškodiť globálnych dodávateľov.



Pre Spojené štáty a ich západných spojencov však zostáva menej produktov, ktoré by mohli ešte zakázať. Diskusia o hliníku prebieha už niekoľko týždňov.



Rusko začiatkom týždňa spustilo masívne raketové útoky na Ukrajinu, pričom sa zameriava na civilné ciele a infraštruktúru. Ruské rakety od pondelka (10. 10.) zasiahli približne 30 % energetickej infraštruktúry Ukrajiny.