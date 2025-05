USA zvažujú, že pridajú ďalšie čínske firmy na čiernu listinu

Washington 16. mája (TASR) - Americké ministerstvo obchodu zvažuje, že pridá na tzv. čiernu listinu ďalšie čínske technologické firmy. Americké spoločnosti tak s nimi nebudú môcť obchodovať bez špeciálnej licencie. Uviedol to zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa tohto zdroja, ktorý nechcel byť menovaný, oddelenie pre priemysel a bezpečnosť ministerstva obchodu USA zvažuje pridanie ChangXin Memory (CXMT), ako aj dcérskych spoločností Semiconductor Manufacturing International Corporation a Yangtze Memory Technologies Co. na čiernu listinu.



Načasovanie ich zaradenia na zoznam skomplikovala nedávna obchodná dohoda medzi USA a Čínou, uviedli noviny Financial Times, ktoré ako prvé zverejnili túto informáciu.



Spoločnosti na zozname nemôžu získať tovary alebo technológie z USA bez licencie. Spoločnosti sa pridávajú na čiernu listinu zvyčajne s odôvodnením, že ich činnosti sú v rozpore s národnou bezpečnosťou alebo so zahraničnopolitickými záujmami USA.



Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena pridala v januári na zoznam viac ako dve desiatky čínskych subjektov vrátane Zhipu AI, vývojára veľkých jazykových modelov, a Sophgo, spoločnosti, ktorej čip vyrobený firmou TSMC bol nelegálne začlenený do procesora umelej inteligencie Huawei.



Ministerstvo obchodu v tom čase posilnilo aj kontroly toku čipov do Číny, aby lepšie zabránilo ich presmerovaniu k Huawei.



Administratíva USA sa pokúša obmedziť Pekingu prístup k výpočtovej technike, ktorá dokáže spracovať obrovské množstvo údajov veľmi vysokou rýchlosťou, ako aj ku kvantovým technológiám. Dôvodom sú obavy z ich využitia v armáde.