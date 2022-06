USA zvažujú zrušenie dovozných ciel na niektoré čínske výrobky

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden požiadal svoj tím, aby preskúmal možnosti zrušenia dovozných ciel na niektoré výrobky z Číny, ktoré zaviedol jeho predchodca Donald Trump. Uviedla to v nedeľu ministerka obchodu Gina Raimondová. Vláda si od toho sľubuje zmiernenie súčasnej vysokej inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Prezident nás požiadal o analýzu. Takže momentálne na nej pracujeme a rozhodnutie už urobí on sám," odpovedala Raimondová v nedeľňajšom programe televízie CNN na otázku, či vzhľadom na mieru inflácie vláda neuvažuje nad zrušením niektorých dovozných ciel na čínske produkty. "Sú výrobky, pri ktorých má zmysel tieto clá zrušiť," dodala Raimondová, pričom medzi ne zaradila napríklad výrobky do domácností alebo bicykle.



Biden minulý mesiac uviedol, že uvažuje o zrušení niektorých ciel, ktoré na čínske produkty uvalila administratíva Trumpa. Bývalý prezident zaviedol dovozné clá na čínske výrobky v hodnote stoviek miliárd dolárov v rokoch 2018 a 2019, čo vyvolalo tvrdú obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta.