USA zvýšia clá na čínske elektromobily od 1. augusta

Washington 22. mája (TASR) - Plánované zvýšenie ciel v USA na celý rad produktov z Číny, vrátane elektrických vozidiel, nadobudne účinnosť 1. augusta. Oznámil to v stredu úrad amerického obchodného zástupcu (USTR). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena minulý týždeň oznámila, že zvyšuje clá na dovoz z Číny v hodnote 18 miliárd USD (16,57 miliardy eur). Zameria sa pritom na strategické sektory, ako sú elektrické vozidlá, batérie, oceľ či kritické nerasty.



Niektoré clá stúpnu až štvornásobne, napríklad clá na dovoz čínskych elektromobilov sa zvýšia z 25 % na 100 %.



USTR ďalej uviedol, že 30-dňová lehota na verejné pripomienkovanie sa skončí 28. júna. Úrad očakáva pripomienky k vplyvu navrhovaného zvýšenia ciel na ekonomiku USA, vrátane spotrebiteľov.



Niektoré clá sa zvýšia už v tomto roku, iné, ako napríklad na polovodiče a batérie, sa budú zavádzať pomalšie, v rokoch 2025 a 2026.



V oznámení USTR sa uvádzajú aj špecifické colné kódy pre približne 387 dotknutých kategórií výrobkov spolu s novými colnými sadzbami a dátumami ich zavedenia. Clá, ktoré sú naplánované na roky 2025 a 2026, začnú platiť vždy od 1. januára, uviedol USTR.



Administratíva odôvodnila zvýšenie ciel "ochranou amerických pracovníkov a podnikov pred nečestnými obchodnými praktikami Číny, ktorá zaplavuje svetové trhy umelo lacným exportom".



Washington investuje stovky miliárd dolárov do prechodu na tzv. čistú energiu, na rozvoj elektromobilov, solárnych a iných priemyselných odvetví. Nadmerná výrobná kapacita Číny v týchto sektoroch, podporovaná štedrými dotáciami, ohrozuje životaschopnosť amerických firiem.



Clá na elektromobily môžu mať viac politický ako praktický vplyv, keďže USA dovážajú len málo elektrických áut z Číny pre už zavedené clá na tieto vozidlá.



Niektoré clá nadobudnú účinnosť v nasledujúcich rokoch, aby umožnili prechodné obdobie, počas ktorého budú USA budovať svoju domácu výrobu batérií.



USA doviezli v roku 2023 tovar z Číny za 427 miliárd USD a do ázijskej krajiny vyviezli produkty za 148 miliárd USD. Výsledkom je obchodný schodok, ktorý pretrváva už desaťročia a vo Washingtone je čoraz citlivejšou témou.



Čína odsúdila zvýšenie ciel a sľúbila "rozhodné opatrenia" na ochranu svojich záujmov. V nedeľu (19. 5.) Peking oznámil nové antidumpingové vyšetrovanie niektorých plastov z USA, Európy, Japonska a Taiwanu.



(1 EUR = 1,0864 USD)