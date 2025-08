USA zvýšili clá na mnohé brazílske produkty

Washington 6. augusta (TASR) - USA v stredu prudko zvýšili clá na množstvo brazílskych produktov, keďže prezident Donald Trump pokračuje v nátlakovej kampani proti súdnemu procesu so svojím pravicovým spojencom a bývalým prezidentom Jairom Bolsonarom. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Konkrétne, USA najnovšie zvýšili clá na rôzne tovary z Brazílie z 10 % na 50 %.



Brazílsky viceprezident Geraldo Alckmin médiám povedal, že nové clo sa bude vzťahovať len na približne 36 % brazílskeho exportu do Spojených štátov. Analytici však pripomínajú, že clá zasiahli kľúčové tovary, ako je káva, hovädzie mäso a cukor.



Trumpova administratíva ostro kritizovala brazílskych predstaviteľov za „neopodstatnené obvinenia“ proti bývalému prezidentovi Bolsonarovi. Exprezident je obvinený z plánovania prevratu po prehre vo voľbách v roku 2022.



Americká administratíva kritizovala tiež brazílsku digitálnu reguláciu a obvinila brazílsku vládu, že jej nedávne politiky a kroky ohrozujú americkú ekonomiku, národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku.



Analytici však poukázali na významné výnimky zo zvýšenia ciel. Valentina Saderová, expertka na Brazíliu v Atlantickej rade, poznamenala, že existuje takmer 700 výnimiek. Predpovedá, že brazílska ekonomika pravdepodobne „clám odolá“. Brazília sa môže snažiť tiež diverzifikovať svoje exportné trhy, povedala pre agentúru AFP.



Zvýšenie ciel na brazílsky tovar prichádza deň predtým, ako má nadobudnúť účinnosť vlna vyšších amerických ciel pre desiatky ekonomík od Európskej únie po Taiwan, keďže Trump sa snaží zmeniť globálny obchod.



Analytici spoločnosti Pantheon Macroeconomics odhadujú, že nárast ciel pravdepodobne zvýši priemernú efektívnu colnú sadzbu v USA na takmer 20 %. To predstavuje najvyššiu úroveň prinajmenšom od 30. rokov 20. storočia.