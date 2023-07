Úsek cesty Telgárt - Besník plánujú ukončiť do konca roka

Telgárt 10. júla (TASR) - Cesta medzinárodného významu I/66 prechádza v úseku Telgárt - sedlo Besník v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) rekonštrukciou. Slovenská správa ciest (SSC) na ňu získala finančné prostriedky z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, náklady sa pohybujú okolo troch miliónov eur s DPH. V pondelok o tom počas kontrolného dňa na stavbe v Telgárte informoval štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.



Pod zvlnenie a deformácie vozovky v tomto úseku, priečne a pozdĺžne trhliny či preliačiny sa podpísali klimatické podmienky i neúnosné podložie pre dopravu, ktorá tam je, a jej skladbu. Jej stav sa poslednými rokmi výrazne zhoršuje a dochádza k prelomeniu vozovky.



"V BBSK máme najrozbitejšie cesty. Túto bolo jednoducho potrebné sanovať, cesta sadá a to sadnutie je väčšie ako desať centimetrov. Sme radi, že SSC sa pustila do jej rekonštrukcie. Termín zmluvného dokončenia je niekedy v máji budúceho roka, ale vďaka SSC by mal byť uvedený úsek dokončený do konca tohto roka," zdôraznil Kmeť.



Ako konštatoval riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica SSC Miloš Kreth, aktuálne je rozfrézovaná jedna polovica vozovky, z ktorej odobrali vzorky, aby dobre nastavili všetky materiálovo-technologické postupy na stabilizáciu podložia.



Vodiči sa v úseku stavby nevyhnú kratšej obchádzkovej trase. "Ide čisto iba o obchádzku mostného objektu, ktorý je v zlom stavebno-technickom stave. Búracie práce mosta by sa mali začať na budúci týždeň," avizoval Kreth.



Podľa neho hlavná turistická sezóna je aj hlavná stavebná sezóna, preto stavebné práce vykonávajú v tomto období. Začiatkom roka vyhlásili verejné obstarávanie, prebiehalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, uskutočnili sa výruby a čakalo sa aj na stavebné povolenie. Zmluvu so zhotoviteľom stavby uzavreli v máji.