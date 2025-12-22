< sekcia Ekonomika
Úsek D1 s tunelom Višňové podľa Mateja pomôže viac tranzitným vodičom
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Otvorenie diaľničného tunela Višňové na novom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala skráti jazdu približne o 20 minút. Pre TASR to uviedol v pondelok riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej s tým, že sprevádzkovanie novej diaľnice pomôže viac tranzitným motoristom, ktorí cestujú zo západu na východ a opačne.
„Z dôvodu neotvorenia zjazdu do Vrútok očakávam, že viac ako polovica vodičov osobných áut, ktorí cestujú dennodenne zo Žiliny do Martina a späť, bude naďalej používať cestu prvej triedy popod Strečno,“ upozornil Matej. To isté očakáva v prípade tranzitnej kamiónovej dopravy smerujúcej z D3 cez Martin na Kremnicu. „Čo nakoniec výrazne neodľahčí dopravnú situáciu v Žiline a v Martine,“ podotkol odborník na dopravu.
To, že od začiatku razenia prieskumnej štôlne na tomto úseku D1 v roku 1998 až po jeho aktuálne otvorenie uplynulo takmer 27 rokov, podľa Mateja súvisí s rovnakými dôvodmi ako pri všetkých stavbách. „Je to neustále menenie priorít, rušenie rozbehnutých súťaží, v tomto prípade zrušenie PPP projektu na tento úsek,“ vymenoval.
Súťaženie na najnižšiu cenu podľa experta spôsobilo výber zhotoviteľa, ktorý nemal žiadne skúsenosti s výstavbou diaľnic na Slovensku. Za dôvody zdĺhavej prípravy a výstavby označil Matej aj zlú prípravu projektov, zložitú stavebnú a environmentálnu legislatívu.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok otvorila úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra. Viac ako polovicu tvorí 7,5-kilometrový tunel Višňové, ktorý sa stal novým najdlhším diaľničným tunelom Slovenska. Súčasťou úseku je podľa diaľničiarov aj deväť mostov, desať múrov, jedna križovatka, 4,3 kilometra protihlukových stien či dve predportálové budovy. V tuneli je nainštalované najmodernejšie technologické vybavenie. Nový úsek D1 spája susedné úseky Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a Dubná Skala - Turany.
„V rámci intravilánu mesta Žilina sa vďaka novému ťahu D1 výrazne zvýši priepustnosť svetelnej križovatky ulíc Ľavobrežná, Košická a Nemocničná, keďže sa z nej vylúči tranzitná nákladná doprava prakticky zo všetkých smerov,“ priblížil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. „Táto križovatka je známa dlhými kolónami najmä počas presunov vodičov pred sviatkami alebo aj vo všedné dni v prípade komplikácií na ceste popod Strečno,“ dodal.
Odklonom podstatnej časti osobnej a nákladnej dopravy zo súčasnej cesty I/18 sa zároveň výrazne zlepší možnosť napojenia na túto cestu z priľahlých obcí Stráňavy, Strečno či Mojšova Lúčka alebo logistických areálov. „Európska únia financovala vyše 90 % tohto projektu,“ uviedol o dostavbe D1 s tunelom Višňové vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
