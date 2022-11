Úsek diaľnice D1 od ukrajinskej hranice by sa mohol budovať samostatne

Košice 16. novembra (TASR) – Riešiť nárast kamiónovej dopravy cez slovensko-ukrajinskú hranicu by mohla prioritná výstavba vyčleneného úseku diaľnice D1 od hraničného priechodu Vyšné Nemecké po Sobrance, prípadne až po Michalovce. Zhodli sa na tom v stredu v Košiciach štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť, šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko i dvaja poradcovia predsedu vlády. Výhodou by pritom bola možnosť využiť na projekt prostriedky Európskej únie (EÚ).



Východný úsek by sa tak vybudoval osobitne a ako prvý z plánovanej časti diaľnice s napojením v Bidovciach pri Košiciach. "Našim zámerom je vybrať diaľničný privádzač od ukrajinskej hranice a riešiť to samostatne, čo by urýchlilo celkový proces, o čom budeme informovať aj pána premiéra aj kompetentné orgány," povedal poradca premiéra pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš. Pomohlo by to podľa neho riešiť niekoľkodňové čakacie lehoty na vybavenie kamiónov na jednej aj druhej strane hranice a urýchlilo presun tovarov. Za dôležité v tomto procese označil, aby ukrajinská strana na zasadaní medzivládnej komisie koncom novembra oficiálne potvrdila ako bod napojenia diaľnice hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod.



K samostatnému riešeniu úseku D1 od Vyšného Nemeckého po Sobrance alebo Michalovce je treba rozhodnutie vlády a dohodu rezortov zahŕňajúc ministerstvo financií. "Čo sa týka financií, sú k dispozícii zdroje EÚ a čím skôr toto pripravíme, tým skôr sa budeme môcť uchádzať o zdroje," povedal Kmeť. Poukázal na potrebu dobudovania diaľnice pre rozvoj regiónu aj pre pomoc Ukrajine vrátane budúcej povojnovej obnovy. "Samozrejme, ktokoľvek prechádza po našej diaľničnej alebo železničnej sieti, musí platiť mýto a ak nás začnú kamióny alebo vlaky obchádzať, tak štát z toho nebude mať nič," uviedol Kmeť. Potrebu dobudovať diaľnicu na Zemplíne zdôraznil aj poradca premiéra v oblasti regionálneho rozvoja Rastislav Jílek.



Plánovanú časť diaľnice D1 od Bidoviec na východ rieši multimodálna štúdia realizovateľnosti, ktorá má za sebou všetky dopravné prieskumy v území. Momentálne prebieha ich vyhodnocovanie, príprava trasovania a výsledného dopravného modelu.



Rezort dopravy chce zároveň presadiť zmeny v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb, čo už odobrila vláda. "Pôjde o predĺženie platnosti EIA, predĺženie platnosti územného rozhodnutia a chceme upraviť frekvenciu hodnotenia projektov Útvarom hodnoty za peniaze. Sme toho názoru, že efektívnejšie bude zúžiť počet hodnotení na posudzovanie pred prípravou EIA a pred verejným obstarávaním," konštatoval Kmeť. Opatrenia by mali zrýchliť investičnú prípravu výstavby úsekov rýchlostnej cesty R4 medzi Kapušanmi a štátnou hranicou SR s Poľskom, ale neskôr aj iných diaľnic a rýchlostných ciest.



"V prípade ťahu R4 smerom na Poľsko bude NDS pripravovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie v rýchlom režime," doplnil Jacko.



R4 je mimoriadne dôležitý diaľničný úsek, keďže je súčasťou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia spájajúceho Baltské more s Egejským a Čiernym morom.