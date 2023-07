UŠETRÍTE: Úsek R1 pri Seredi je dočasne vyňatý zo spoplatnenia

Sereď 12. júla (TASR) – Úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi, ktorý je obchádzkou pre uzavretý železničný most, je dočasne vyňatý zo spoplatnenia. Ministerstvo dopravy (MD) SR v stredu informovalo, že úsek od prípojky Sládkovičovo po prípojku Dolná Streda bude možné využívať aj bez zaplatenia diaľničnej známky. Národná diaľničná spoločnosť už osadila upravené dopravné značenie, ktoré vymedzuje bezplatný úsek. Obchádzkové trasy sa tak skrátia aj o viac ako polovicu.



Obchádzku využívajú motoristi na príjazd do mesta a je tiež spojnicou medzi teraz dvoma oddelenými časťami Serede. Vo veci sa angažovalo aj mesto Sereď, ktoré opakovane žiadalo pre svojich obyvateľov udelenie výnimky, uviedla to hovorkyňa seredskej radnice Zuzana Slahučková. Postup schválenia si vyžadoval aj stanovisko Prezídia Policajného zboru (PPZ), hovorkyňa Denisa Bárdyová pre TASR uviedla, že žiadosť MD doručili vo štvrtok 6. júla na odbor dopravnej polície PPZ. "K žiadosti bolo v piatok 7. júla spracované stanovisko, ktoré bolo po schválení v pondelok 10. júla elektronicky zaslané MD," informovala.



Železničný most je pre dopravu i peších uzavretý od 11. mája tohto roku pre havarijný stav. Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu, súčasné mostné teleso z roku 1950 zbúra a na jeho mieste chce postaviť nový most. V závere júna vyhlásila verejné obstarávanie na jeho podopretie. Po podopretí sa má obnoviť nateraz zastavená železničná doprava a most bude prístupný pre peších a cyklistov do času rekonštrukcie. Začiatok stavebných prác predpokladá na prvý štvrťrok 2024.