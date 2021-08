Úsek R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami nestihne NDS odovzdať načas

Mýtna 10. augusta (TASR) – Novobudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce nestihne Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdať v zmluvnom termíne, ktorý bol pôvodne stanovený na august 2021. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, zhotoviteľ stavby požiadal o predĺženie lehoty výstavby do jesene 2022.



„Pod nutnosť predĺžiť výstavbu sa podpísali najmä nesúhlasné stanoviská správcov prekládok liniek vysokého a nízkeho napätia a plynovodov. NDS preto musela vypracovať a zrealizovať nové technické riešenia,“ vysvetlila hovorkyňa NDS. Ako dodala, zhotoviteľ stavby, ktorým je združenie spoločností Metrostav a Hochtief, požiadal o predĺženie lehoty výstavby, presný termín bude známy po podpise zmluvného dodatku.



Na 13,5 kilometra dlhom úseku R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami sa aktuálne realizujú práce na cestnom telese a to násypy, odkopy zeminy v zárezoch, oporné múry, priepusty a uličné vpusty. „Z 11 mostných objektov je zrealizovaných päť mostných objektov, na ďalších postupne budujeme podperné a nosné konštrukcie mostov. Pracuje sa aj na cestnej kanalizácii a odlučovačoch ropných látok,“ priblížila Žgravčáková.



Rýchlostná cesta R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka a jej súčasťou bude päť kilometrov dlhá mostná estakáda. Vo výstavbe je aktuálne i vyše deväťkilometrový úsek R2 Kriváň – Mýtna, nadväzujúci na prevádzkovaný úsek R2 Pstruša - Kriváň, ktorý by mal byť dokončený na jar 2024. Po dokončení oboch úsekov získajú motoristi s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ súvislé diaľničné spojenie z Bratislavy po Lučenec.