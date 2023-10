Ušetrené peniaze nie je dobré mať na bežnom účte, treba ich investovať

Bratislava 31. októbra (TASR) - Šetriť si na bežnom účte je neefektívne, pretože peniaze pre nízke úrokové sadzby nezarábajú. Úroky na bežných bankových účtoch sú totiž len zriedka nad nulou. Upozornila na to spoločnosť Partners Group SK v súvislosti s prieskumom agentúry Focus pri príležitosti Svetového dňa sporenia, z ktorého vyplýva, že takmer tri štvrtiny respondentov si odkladajú peniaze na bežnom účte v banke.



"Na bankových účtoch majú Slováci dlhodobo až 45,75 miliardy eur, inflácia im z týchto úspor za rok ukrojila približne 4,5 milióna eur. Peniaze na bežných bankových účtoch nezarábajú, dôvodom sú nízke úrokové sadzby," upozornil finančný analytik z Finančného kompasu Matej Dobiš.



Ušetrené peniaze je podľa Dobiša vhodné investovať napríklad do ETF fondov, kde sa môžu zhodnotiť aj o viac ako 6 % ročne. Na finančnom trhu je možné investovať aj do krátkodobých fondov s minimálnou lehotou na jeden rok a s čistým ročným výnosom 2 až 3 % ročne. Sú vhodné na uloženie finančnej rezervy.



Odborníčka na osobné financie spoločnosti Partners uviedla, že hlavnou chybou, ktorú najčastejšie ľudia robia, keď chcú začať šetriť, je nedostatočný prehľad o vlastných príjmoch a výdavkoch. Je dobré stanoviť si krátkodobé a dlhodobé osobné a rodinné finančné ciele, na ktoré sa peniaze odkladajú. Ideálne finančné miery 10:20:30:40 vytvárajú pravidlo, že 10 % mesačného príjmu by sa malo odložiť na krátkodobé ciele a rezervu. Na dlhodobé ciele je vhodné investovať 20 %. Odložiť si na míňanie je vhodné maximálne 30 % z príjmu a nie viac ako 40 % platu by mali tvoriť úvery, ako je napríklad hypotéka.



Pri šetrení je tiež odporúčané založiť si sporiace a investičné produkty, či vytvoriť si trvalý príkaz, ktorý bude automaticky posielať peniaze na sporiace účty.



"Viac ako polovica Slovákov, ktorí si v domácnosti sporia, uvádza výšku mesačnej nasporenej sumy do 150 eur. Najčastejšie je výška mesačnej nasporenej sumy do 50 eur a rovnaká skupina opýtaných si dokáže mesačne odložiť v rozmedzí od 51 do 100 eur (23 %). Len 3 % si mesačne odložia viac ako 500 eur," priblížila spoločnosť Partners Group SK výsledky prieskumu.