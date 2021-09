Ušetriť na bývaní sa dá aj kúpou bytu na prízemí či bez balkóna

Bratislava 5. septembra (TASR) – Vlastné bývanie v metropole Slovenska je pre mladých ľudí často nedosiahnuteľnou métou, za čo môžu vysoké ceny bytov. Ak chcú bývať v Bratislave, je jednoduchšie ostať v prenájme. Ak sa už predsa len nevzdajú myšlienky bývania vo vlastnom, mladé páry siahajú po menších, štartovacích bytoch. Ušetriť však môže aj zľavenie z nárokov, napríklad byt na prízemí môže byť lacnejší o desať percent a byt bez balkóna o päť percent. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický.



Štartovacie byty s kuchyňou a jednou alebo dvomi izbami už v súčasnosti mladým ľuďom často nevyhovujú. "Do bytu sa už totiž nechodí len spať, mladí ľudia v ňom trávia oveľa viac času, napríklad keď tam pracujú," poznamenal analytik a dodal, že ak majú mladé páry ísť do vlastného jednoizbového bytu, často radšej volia prenájom dvojizbového.



Medzi faktory, ktoré vplývajú na cenu bytu, patria podľa analytika najmä lokalita, technický stav, počet izieb, veľkosť, poschodie, balkón, orientácia na svetové strany, usporiadanie miestností, možnosti parkovania či občianska vybavenosť. Okrem bytu na prízemí či bez balkóna sa dá ušetriť aj vhodným výberom mikrolokality či výberom menšieho bytu s dispozíciou, ktorá iným záujemcom nevyhovuje. "Stačí hľadať kreatívne riešenie za pomoci bytového architekta," podotkol Kubrický. V takýchto prípadoch by však mladé páry mali myslieť na to, že "hendikepovaný" byt sa bude neskôr aj ťažšie predávať.



Pri výbere štartovacieho bytu je podľa Kubrického dobré myslieť aj na to, aby v ňom pár býval aspoň päť rokov. "Od dane z príjmu je totiž oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia," vysvetlil analytik. Takisto treba podľa neho zvážiť, aký byt vlastne mladý pár hľadá. Situáciu prirovnal ku kúpe auta, keď sa človek zamyslí, či chce vozidlo s automatickou prevodovkou, prípadne či bude jazdiť po meste alebo po diaľniciach.



Pri nehnuteľnosti sa podľa analytika vynára v prvom rade otázka, koľko času v nej bude rodina tráviť. "Bude byt iba na prenocovanie alebo v ňom bude niekto aj pracovať? Je k dispozícii chata či chalupa, kam môže rodina uniknúť na víkendy? Bude dieťa tráviť čas u starých rodičov v neďalekej bytovke?" vymenoval Kubrický.



Myslieť treba aj na zadné dvierka a nespoliehať sa na aktuálny príjem domácnosti. Problémom môže byť napríklad príliš veľká rozloha či nebodaj nevyužiteľné izby. "Viac než na dostatočnú výmeru bytu by mal mladý pár myslieť na to, či mu bude vyhovovať okolitá infraštruktúra nehnuteľnosti aj po narodení potomka. Ešte pred kúpou bytu je dobré zvážiť aj iné finančné priority rodiny," uzavrel Kubrický.