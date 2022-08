UŠETRITE: Pred dovolenkou odpojte väčšinu elektrospotrebičov zo siete

Bratislava 23. augusta (TASR) - Pred odchodom na dovolenku je pre úsporu elektrickej energie, ale aj bezpečnosti vhodné veľkú časť domácich spotrebičov odpojiť zo siete. Výnimkou je bezpečnostný systém, ak je v domácnosti nainštalovaný.



"Elektrické spotrebiče v kuchyni obvykle pred dlhšou neprítomnosťou odpájame nielen z dôvodu úspory energie, ale aj bezpečnosti. Ide často o spotrebiče s vyšším výkonom, v ktorých by prípadná porucha mohla vyrobiť problém," pripomína Sabina Boudová, marketingová riaditeľka spoločnosti Datart. Zo zástrčky je preto vhodné vytiahnuť šnúru od rýchlovarnej kanvice, hriankovača, mikrovlnnej rúry, elektrickej rúry a sporáka, ale aj kávovarov či kuchynských robotov.



V prípade najväčšieho spotrebiča v kuchyni, chladničky, nie je v súvislosti s odchodom na dovolenku odpoveď na otázku vypnúť či nevypnúť jednoznačná. S odstavením chladničky je spojené jej vyprázdnenie a čistenie, na čo nie je vždy čas a nie každému to stojí za výslednú úsporu. Rozhodnutie je teda individuálne a závisí od situácie či zámerov po dovolenke, uviedla spoločnosť.



Počas dlhšej neprítomnosti ale odporúča celkom odpojiť od siete audiovizuálne zariadenia v byte, pretože elektrinu míňajú aj v pohotovostnom režime. V miestnosti by nemali na zariadeniach svietiť žiadne kontrolky.



V prípade výpočtovej techniky a jej periférií má spoločnosť podobné odporúčanie ako pri audiovizuálnej technike. Pri odchode na dovolenku je vhodné všetko odpojiť, vrátane nabíjačiek. Počítače, monitory a príslušenstvo, ako napríklad tlačiareň či reproduktory, sa najjednoduchšie odpoja zo siete, ak sú napojené na spoločnú predlžovačku s vypínačom.



Aj klimatizačný systém v byte či dome môže byť za normálnych okolností počas viacdňovej neprítomnosti obyvateľov vypnutý. Platí to aj pre mobilné klimatizačné jednotky a ventilátory, ktoré je najlepšie celkom odpojiť od siete, odporúča spoločnosť.



Jediným elektrickým zariadením v obytnom priestore, ktoré sa v prípade neprítomnosti vždy odporúča ponechať v činnosti, je bezpečnostný systém. Neželanú návštevu môže počas dovolenky odradiť aj zapojenie niektorých zariadení, napríklad svetelných zdrojov do inteligentnej zástrčky ovládanej časovým spínačom.